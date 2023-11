Nuwe studie ondersoek die rol van mikroplastiek in wolkvorming en weer

Mikroplastiek, die klein deeltjies wat vinnig in verskeie omgewings regoor die wêreld gevind is, kan 'n rol speel in wolkvorming en weer, volgens 'n nuwe studie wat in die joernaal Environmental Science & Technology Letters gepubliseer is. Hierdie plastiekstukke, kleiner as vyf millimeter, is afkomstig van alledaagse voorwerpe soos klere, verpakking en motorbande.

Navorsers het mikroplastiek nie net in die atmosfeer opgespoor nie, maar ook in die dieptes van die see, die sneeu op berge en selfs die lug bo stede. Namate wetenskaplike navorsing oor die onderwerp vorder, ondersoek kenners hoe hierdie deeltjies met wolke in wisselwerking tree en moontlik weerpatrone beïnvloed.

Poliëtileentereftalaat, polipropileen, poliëtileen, polistireen en poliamied was van die soorte plastiek wat gebruik is om die mikroplastiekdeeltjies te skep. Die deeltjies het in grootte gewissel, met die meeste wat minder as 100 mikrometer meet, maar sommige het tot 1,500 XNUMX mikrometer lank bereik. Wetenskaplikes het opgemerk dat ouer en growwer deeltjies geneig was om meer lood, kwik en suurstof aan hul oppervlaktes te hê. Hierdie bykomende stowwe kan moontlik help met wolkvorming.

Rekenaarmodelle is geskep om die beweging van plastiekdeeltjies in wolke te simuleer, spesifiek gerig op Mount Tai as 'n gevallestudie. Die modelle het aan die lig gebring dat die primêre bron van mikroplastiekfragmente die lugvloei van hoogbevolkte binnelandse gebiede was, eerder as van die see of nabygeleë berge.

Laboratoriumeksperimente het hierdie bevindinge verder ondersteun, wat gedemonstreer het dat mikroplastiek wat aan wolkagtige toestande blootgestel is, insluitend ultravioletlig en gefiltreerde wolk afkomstig van water, kleiner groottes en growwer oppervlaktes vertoon in vergelyking met dié wat aan suiwer water of lug blootgestel is. Daarbenewens het die mikroplastiek wat deur wolkagtige toestande geraak is, hoër konsentrasies van lood-, kwik- en suurstofbevattende groepe getoon. Hierdie resultate dui daarop dat wolke die vermoë het om mikroplastiek te verander, wat moontlik wolkvorming en die verspreiding van metale in die lug kan beïnvloed.

Die studie se skrywers erken dat verdere navorsing nodig is om die impak van mikroplastiek op wolke en weerpatrone ten volle te begryp. Om hierdie prosesse te verstaan ​​kan bydra tot ons kennis van omgewingsbesoedeling en insig gee in die breër implikasies van plastiekbesoedeling.

