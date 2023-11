Verken mikrobioomontwikkeling in seeanemone

Seeanemone, soos alle lewende organismes, maak staat op 'n gemeenskap van mikroörganismes bekend as die mikrobioom vir hul oorlewing. Navorsers van Heinrich Heine Universiteit Düsseldorf (HHU) en Kiel Universiteit (CAU) het 'n studie gedoen wat die seeanemoon Nematostella vectenis gebruik om beter te verstaan ​​hoe die mikrobioom in samewerking met die gasheer ontwikkel.

Die mikrobioom is saamgestel uit verskeie mikroörganismes soos bakterieë, swamme en virusse wat deurslaggewende rolle speel in prosesse soos metabolisme en immuunverdediging. Sonder 'n goed gebalanseerde mikrobioom sou organismes sukkel om noodsaaklike voedingstowwe te absorbeer en algemene gesondheid te handhaaf.

Die span het daarop gefokus om die veranderinge in die samestelling en verhouding van mikroörganismes in Nematostella vectenis te verstaan ​​soos dit deur verskillende stadiums van sy lewensiklus vorder. Hulle het gevind dat die gasheerorganisme in die vroeë stadiums van die lewe hoofsaaklik die bakteriese gemeenskap beheer. Soos ontwikkeling egter voortduur, word bakterieë-bakterie-interaksies meer dominant in die vorming van die mikrobioom.

Om hierdie verskynsel te bestudeer, het die navorsers 'n eksperiment uitgevoer waar hulle volwasse Nematostella poliepe herkoloniseer het met bakteriese gemeenskappe wat ooreenstem met larwes, jong diere en volwasse poliepe. Hulle het opgemerk dat slegs die aanvanklike koloniseerders, wat bakterieë van die jongste diere verteenwoordig, hulself suksesvol in die volwasse poliepe gevestig het. Ouer bakterieë het gesukkel om te koloniseer en gevestig te word.

Die span het tot die gevolgtrekking gekom dat die gasheer, waarskynlik deur sy aangebore immuunstelsel, die samestelling van die aanvanklike koloniseerders beheer. Na hierdie punt word die mikrobioom se ontwikkeling egter hoofsaaklik deur die bakterieë self beheer.

Die navorsers het ook die metaboliese netwerke van die bakterieë ondersoek, spesifiek hoe verskillende stamme verbind is en mekaar beïnvloed. Hulle het gevind dat die afbraak van die polisakkaried chitien 'n sentrale rol speel vir die aanvanklike koloniseerders. Nematostella kan chitien produseer, alhoewel dit nie nodig is vir strukturele ontwikkeling soos insekte nie. Hierdie bevinding dui daarop dat chitien betrokke is by die seeanemoon se mikrobioom.

Om mikrobioomontwikkeling by seeanemone te verstaan, het implikasies buite mariene biologie. Die bevindinge kan relevant wees in mediese navorsing, veral met betrekking tot die vestiging van 'n funksionele mikrobioom in pasgebore babas. Behoorlike kolonisasie met voordelige mikrobes tydens die vroeë stadiums van ontwikkeling is noodsaaklik vir die opleiding van die aanpasbare immuunstelsel en die voorkoming van immuunstelsel en metaboliese afwykings.

Terwyl verdere navorsing nodig is, verskaf hierdie insigte oor mikrobioomontwikkeling by seeanemone waardevolle kennis wat op verskeie velde toegepas kan word, van ekologiese studies tot menslike gesondheid.

