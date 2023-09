Nuwe studie toon potensiële oplossing vir mikrobebesmetting op die Internasionale Ruimtestasie

'n Onlangse studie wat op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gedoen is, het 'n moontlike oplossing vir die voortslepende probleem van mikrobiese besmetting aan die lig gebring. Mikrobes, wat deur ruimtevaarders en vrag na die ISS gedra word, kan hibernerende gate vorm wat bekend staan ​​as biofilms. Hierdie biofilms hou 'n bedreiging vir ruimtevaardergesondheid in en kan toerusting op die stasie beskadig. 'n Behandeling wat 'n silikon-gebaseerde smeermiddel behels, het egter belowende resultate getoon om biofilmvorming te voorkom.

Biofilms is komplekse matrikse van selle wat deur mikrobes geproduseer word, en hulle kan gevind word op verskeie oppervlaktes van die ISS, insluitend ruimtepakke en waterstelsels. Terwyl sommige mikrobes skadeloos of selfs voordelig is, kan skadelikes die liggaam se verdedigingstelsel ontduik en weefselskade veroorsaak. Hierdie skadelike mikrobes word beskerm deur die biofilms wat hulle skep, wat hulle in staat stel om dormant te bly en opsporing te ontduik.

Die silikon-gebaseerde smeermiddelbehandeling is die eerste keer op aarde getoets en het bewys dat dit effektief is om biofilmvorming te voorkom. In die ISS-eksperiment het ruimtevaarders oppervlakmateriaal met die smeermiddel behandel en dit blootgestel aan 'n bakterie genaamd Pseudomonas aeruginosa. Na drie dae se inkubasie op die stasie, het toetse getoon dat die smeermiddel verhoed het dat die bakterieë op die oppervlaktes versamel.

Hierdie ontdekking is veral betekenisvol vir langtermyn-ruimtesendings na die maan en Mars, waar die ontvangs van onderdele of die terugkeer van bemanning onmiddellik na die aarde nie moontlik is nie. Om oplossings te vind om mikrobiese besmetting te versag, is noodsaaklik vir die handhawing van ruimtevaardergesondheid en om die funksionaliteit van toerusting te verseker.

Afgesien van die toepassings daarvan in die ruimte, kan hierdie navorsing ook implikasies hê om mediese toestelle skoon te hou en mikrobe-gedrewe korrosie in nywerhede soos olie- en gasproduksie te verminder. Die voorkoming van biofilmvorming kan help om die risiko's van toerustingonderbreking en gevaarlike oliestortings te verminder.

Hierdie studie is op 16 Augustus 2021 in die joernaal npj Microgravity gepubliseer.

