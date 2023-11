Verstaan ​​lisosoomherstel: onthulling van die sleutelspelers in die voorkoming van veroudering

Veroudering is 'n komplekse proses wat organismes op 'n sellulêre vlak affekteer. Dit laat vrae ontstaan ​​oor die meganismes wat selle in staat stel om interne en eksterne skade te oorleef. Een deurslaggewende sellulêre struktuur, die lisosoom, is verantwoordelik vir die afbreek van beskadigde sellulêre komponente en patogene, sowel as die handhawing van stabiliteit binne selle en weefsels. Maar kan lisosome herstel word? En indien wel, hoe?

In 'n onlangse studie gepubliseer in EMBO Reports, het navorsers van Osaka Universiteit en Nara Mediese Universiteit lig gewerp op die herstelmeganisme van beskadigde lisosome deur 'n proses bekend as mikroautofagie. Boonop het hulle twee sleutelreguleerders van hierdie herstelproses geïdentifiseer.

Mikroautofagie is een van die drie hooftipes autofagie—'n gereguleerde proses wat disfunksionele of onnodige sellulêre komponente afbreek. Alhoewel mikroautofagie vermoedelik betrokke is by die verdediging teen lisosomale skade, bly baie besonderhede oor hierdie proses onbekend.

Om 'n nuwe reguleerder van lisosomale skadereaksie te ontrafel, het die navorsers in die Hippo-baan gedelf - 'n seinweg wat verskeie sellulêre prosesse beheer, insluitend sellulêre groei. Deur hul ondersoek het hulle ontdek dat 'n proteïen genaamd serien-treonienkinase 38 (STK38) noodsaaklik is vir die lisosomale skadereaksie.

Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat STK38 saamwerk met die endosomale sorteerkompleks wat benodig word vir vervoer (ESCRT) masjinerie - 'n reeds bekende speler in lisosomale herstel. STK38 werf 'n proteïen genaamd vakuolêre proteïensortering 4 (VPS4) na beskadigde lisosome, wat noodsaaklik is vir die demontage van die ESCRT-masjinerie tydens die herstelproses. Die navorsers het ook gevind dat hierdie herstelmeganisme deur mikroautofagie bemiddel word.

Daarbenewens het die studie die belangrikheid van nie-kanoniese lipidasie van 'n subgroep van outofagie-verwante proteïen 8 (ATG8) molekules genaamd gamma-aminobotersuurreseptor-geassosieerde proteïene (GABARAPs) in die herstelproses geïdentifiseer. Lipidasie verwys na die modifikasie van ATG8's met lipiedverlengings en is 'n fundamentele proses in outofagie. Nie-kanoniese lipidasie behels die lipidering van ATG8's in enkelmembraan-endolisosome in plaas van die dubbelmembraan-fagofore wat tipies by kanoniese lipidasie gesien word.

Die navorsers het getoon dat GABARAP's noodsaaklik is vir die aanvanklike stap van lisosomale herstel, wat die werwing van die ESCRT-masjinerie na beskadigde lisosome behels.

Verder is getoon dat uitputting van STK38 en GABARAPs, die reguleerders van mikrooutofagie, die voorkoms van verouderende selle verhoog en die lewensduur van die model-organisme C. elegans verkort. Hierdie bevindinge beklemtoon die evolusionêr bewaarde rolle van STK38 en GABARAP's in die handhawing van lisosomale integriteit, die bevordering van gesonde sellulêre funksie en die voorkoming van sellulêre veroudering en organismeveroudering.

Hierdie omvattende begrip van die lisosomale herstelproses maak nuwe moontlikhede oop vir die bevordering van gesonde veroudering en bied waardevolle insigte vir potensiële terapeutiese intervensies in ouderdomsverwante siektes.

