Vermindering van metaanvrystellings in boerdery: 'n deurbraak in volhoubare landbou

By die 'Landbou en klimaatsverandering: Wetenskap in Aksie'-konferensie het Teagasc se hoofnavorsingswetenskaplike, prof Sinead Waters, baanbrekende navorsing gedeel as deel van die 'Meth-Abate'-projek. In 'n poging om die kommerwekkende vlak van kweekhuisgasvrystellings, veral metaan, wat deur die Ierse landboubedryf gegenereer word te bekamp, ​​het prof Waters en haar span aan nuwe plaasgereed-tegnologie gewerk.

Onlangse data van die Environmental Protection Agency (EPA) het aan die lig gebring dat 'n verstommende 72% van die Ierse landbou-kweekhuisgasvrystellings aan metaan toegeskryf kan word. Gevolglik het die bedryf vurig gesoek na effektiewe metodes om hierdie emissies te versag.

Die 'Meth-Abate'-projek het gefokus op die ontwikkeling van oksiderende metaan-inhibeerders, 'n reeks produkte wat deur GlasPort Bio in Galway vervaardig word. Hierdie peroksied-gebaseerde verbindings, wat bewys is dat dit veilig is vir verbruik, het uitgebreide proewe ondergaan, wat hul doeltreffendheid in die vermindering van metaanvrystellings van herkouerfermentasie demonstreer.

Die mees belowende produk wat uit hierdie studies na vore gekom het, is RumenGlas, wat kalsiumperoksied as sy sleutelbestanddeel gebruik. Prof Waters het die kostedoeltreffendheid daarvan beklemtoon en beraam dat dit slegs ongeveer 0.9-13c per kop per dag sal beloop. Die span het 'n beduidende vermindering in metaanvrystelling waargeneem, met 'n 17% afname in die lae dosis en 'n noemenswaardige 28% vermindering in die hoë dosis in vergelyking met die kontrolegroep.

Afgesien van hul metaan-verminderende eienskappe, toon hierdie inhibeerders ook potensiële prestasievoordele deur waterstof na vlugtige vetsure te herlei. Hierdie bevinding bied 'n opwindende vooruitsig vir veeboere, aangesien verbeterde prestasie die koste van die inkorporering van die voerbymiddel in hul bedrywighede kan verreken.

Om voldoening aan veiligheidsregulasies te verseker, sal die RumenGlas-produk vroeg in 2024 deur die Europese Voedselveiligheidsowerheid (EFSA) evaluering ondergaan. Sodra dit goedgekeur is, sal dit 'n toeganklike en doeltreffende oplossing vir boere bied, aangesien dit gerieflik in korrelvorm toegedien kan word.

Benewens die innoverende werk wat Teagasc gedoen het, het ander kenners by die konferensie die belangrikheid van die vermindering van metaanvrystellings in boerdery beklemtoon. Deur vordering in teelpraktyke en die aanpak van ouderdomverwante faktore, word beraam dat enteriese metaanvrystellings van beeste teen 25 met 2050% verminder kan word.

Dit is van kardinale belang om te erken dat enige bron van metaanvrystellings, ongeag die aantal diere of hul bydrae tot aardverwarming, 'n beduidende rol in klimaatsverandering speel. Deur effektiewe strategieë en tegnologieë soos RumenGlas te implementeer, kan boere 'n tasbare verskil maak om die omgewingsimpak van hul bedrywighede te versag, wat uiteindelik lei tot 'n meer volhoubare toekoms vir die landbou.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is kweekhuisgasvrystellings?

Kweekhuisgasvrystellings (GHG) verwys na die vrystelling van gasse in die Aarde se atmosfeer wat bydra tot die kweekhuiseffek. Hierdie gasse vang hitte vas en veroorsaak aardverwarming en klimaatsverandering. Die primêre KHG's sluit in koolstofdioksied (CO2), metaan (CH4), stikstofoksied (N2O) en gefluoreerde gasse.

2. Waarom is vermindering van metaanvrystelling belangrik in die landbou?

Metaan is 'n kragtige kweekhuisgas wat 'n aansienlik hoër aardverwarmingspotensiaal het in vergelyking met koolstofdioksied. In die landbousektor kom metaanvrystellings hoofsaaklik van vee, veral herkouerdiere soos beeste. Die vermindering van metaanvrystellings in boerdery is noodsaaklik om klimaatsverandering te versag en volhoubaarheid in die landbou te bereik.

3. Wat is die 'Met-Abate'-projek?

Die 'Meth-Abate'-projek is 'n navorsingsinisiatief wat deur Teagasc, Ierland se landbou- en voedselontwikkelingsowerheid, onderneem word. Die projek het ten doel om plaasgereed tegnologieë en innoverende oplossings te ontwikkel om metaanvrystellings van veeboerdery te verminder. Sy primêre doelwit is om effektiewe metodes te identifiseer om die omgewingsimpak van landbou te versag terwyl volhoubare produksiepraktyke gehandhaaf word.

4. Wat is RumenGlas en hoe werk dit?

RumenGlas is 'n produk wat ontwikkel is deur GlasPort Bio in Galway as deel van die 'Meth-Abate'-projek. Dit is 'n oksiderende metaan-inhibeerder wat kalsiumperoksied as sy aktiewe verbinding gebruik. RumenGlas dien as 'n waterstofput, wat waterstof na vlugtige vetsure herlei, en sodoende metaanvrystellings van herkouerfermentasie verminder. Dit word in korrelvorm toegedien, wat dit vir boere gerieflik maak om dit by veevoer in te werk.

5. Wat is die potensiële voordele van die gebruik van RumenGlas?

Benewens sy metaanverminderende eienskappe, toon RumenGlas potensiële prestasievoordele vir vee. Deur waterstof na vlugtige vetsure te herlei, kan dit diereprestasie verbeter, wat bydra tot verhoogde produktiwiteit. Hierdie verbetering in prestasie kan moontlik die koste van die inkorporering van RumenGlas in die voer verreken, wat dit 'n ekonomies lewensvatbare oplossing vir boere maak.

