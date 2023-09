NASA ontdek "koolstofdraende" molekules in die atmosfeer van eksoplaneet K2-18 b

NASA het aangekondig dat data van die James Webb-ruimteteleskoop die teenwoordigheid van "koolstofdraende" molekules in die atmosfeer van eksoplaneet K2-18 b onthul het. Hierdie ontdekking, wat ongeveer 120 ligjare ver in sy gasheerster se bewoonbare sone geleë is, dra by tot vorige waarnemings wat deur die Hubble-ruimteteleskoop gemaak is wat die teenwoordigheid van 'n waterstofryke atmosfeer en 'n water-oseaan-bedekte oppervlak op K2-18 b aangedui het.

K2-18 b, wat in 2015 deur die Kepler-ruimteteleskoop ontdek is, wentel elke 33 dae om sy gasheerrooi dwergster op 'n afstand van sowat 13 miljoen myl. Alhoewel hierdie afstand ongeveer een derde van die afstand tussen Mercurius en die Son in ons sonnestelsel is, laat die feit dat rooidwergsterre kleiner en koeler is K2-18 b in die bewoonbare sone toe waar vloeibare water moontlik teenwoordig kan wees.

As 'n "mini-Neptunus" is K2-18 b ongeveer 8.6 keer meer massief as die Aarde. Hierdie tipe eksoplaneet bestaan ​​nie in ons sonnestelsel nie, en sterrekundiges het beperkte begrip van hul atmosfeer. NASA glo egter dat hierdie "Hycean" wêrelde, soos K2-18 b, belowende omgewings bied vir die bestaan ​​van lewe.

Die onlangse waarnemings wat deur die Webb-teleskoop gemaak is, dui op die teenwoordigheid van metaan en koolstofdioksied in K2-18 b se atmosfeer. Verder dui die skaarste aan ammoniak en die potensiële opsporing van dimetielsulfied op die moontlikheid van wateroseane onder die planeet se waterstofryke atmosfeer.

Alhoewel die oorvloed van hierdie molekules beduidend is, merk NASA op dat dit nie die planeet se vermoë waarborg om lewe te ondersteun nie. K2-18 b het 'n groter radius as die Aarde, en sy oseaan kan te warm of glad nie vloeibaar wees nie. Verdere waarnemings van die eksoplaneet sal nodig wees om meer data in te samel en 'n duideliker begrip van sy samestelling en bewoonbaarheid te kry.

Die Webb-teleskoop kan K2-18 b nie direk waarneem nie weens die helderheid van sy gasheerster. In plaas daarvan maak sterrekundiges staat op die transitometode, waardeur hulle die effense verduistering van die ster se helderheid waarneem terwyl die planeet voor dit verbybeweeg. Hierdie metode maak voorsiening vir die ontleding van die lig wat deur die eksoplaneet se atmosfeer beweeg, wat insig in die samestelling daarvan bied.

NASA beklemtoon dat hierdie ontdekking net die begin is, want daar is nog baie waarnemings van potensiële eksoplanete in die bewoonbare sone. Die agentskap verwag dat Webb se toekomstige waarnemings ’n magdom inligting sal verskaf oor eksoplanete en hul potensiaal om lewe te ondersteun.

Bronne: NASA, Universiteit van Cambridge