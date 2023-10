Nuwe ontdekkings daag konvensionele begrip van Venus se atmosfeer uit

In onlangse jare was Venus bekend vir sy harde en onherbergsame atmosfeer. Twee afsonderlike wetenskaplike spanne het egter baanbrekende ontdekkings gemaak wat ons persepsie van hierdie naburige planeet se atmosferiese verskynsels kan verander.

Een span planetêre wetenskaplikes het 'n teorie voorgestel dat die helder flitse wat in Venus se atmosfeer waargeneem word, deur meteore veroorsaak kan word. Hierdie teorie het nuuskierigheid aangewakker oor wat werklik op Venus gebeur en daag die konvensionele oortuiging uit dat die flitse met weerligstorms geassosieer word.

In 2021, tydens 'n naby verbyvlug van Venus se nagkant, het die Parker Solar Probe radiogolwe wat bekend staan ​​as "fluitergolwe" opgespoor. Daar is waargeneem dat hierdie golwe, wat vinnig van frekwensie verander, afwaarts beweeg na Venus, in teenstelling met wat verwag sou word as hulle deur weerlig veroorsaak word.

Ruimtefisikus Harriet George en haar span aan die Universiteit van Colorado Boulder het 'n interessante eienskap van hierdie Venusiese fluitergolwe waargeneem. Hulle stel voor dat versteurings in Venus se swak magnetiese velde, eerder as weerlig, verantwoordelik kan wees vir die opwekking van hierdie golwe. Soos magnetiese veldlyne skuif en weer verbind, word aansienlike hoeveelhede energie vrygestel, wat moontlik die waargenome fluitergolwe opwek.

Magnetiese herverbindings is gekoppel aan verskeie verskynsels in ander omgewings, soos om die sonwind te versnel en auroras op Aarde te ontketen. Die kenmerke van hierdie magnetiese herverbindings strook met die vermoë om fluitergolwe op Venus te skep, volgens die navorsers.

Hierdie ontdekkings voeg kompleksiteit by tot ons begrip van Venus se atmosferiese prosesse. Terwyl die idee van konstante weerligstorms op Venus in twyfel getrek kan word, het die raaisel rondom die bron en aard van sy fluitergolwe verdiep. Dit het die belangstelling van planetêre wetenskaplikes en sterrekundiges geprikkel, wat gretig is om hierdie hemelse buurman verder te verken.

