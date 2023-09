Suid-Afrika se dubbele meteoriet-ontdekking: ontsluit die geheime van die ruimte

Meteoriete, fragmente van rots wat uit die ruimte na die aarde geval het, het die mens se fassinasie vir duisende jare bekoor. Hulle wek nie net ontsag en mites in nie, maar hulle hou ook waardevolle wetenskaplike inligting oor die geboorte van ons sonnestelsel en die bestaan ​​van organiese lewe. In Suid-Afrika, waar meteoriete as 'n beduidende deel van die natuurlike erfenis beskou word, het 'n onlangse dubbele ontdekking opgewondenheid onder wetenskaplikes en versamelaars gewek.

Aan die einde van 2021 het boer Gideon Lombaard van die Noord-Kaap provinsie na meteorietnavorsers in Suid-Afrika uitgereik en vermoed dat hy twee meteorietfragmente gevind het. As dit waar bewys word, sal dit die eerste meteorietontdekkings in die land in meer as 40 jaar wees. Nadat die fragmente aan verskeie toetse onderwerp is, het navorsers bevestig dat dit inderdaad aparte meteoriete van verskillende gebeurtenisse was.

Die Meteoritiese Genootskap se nomenklatuurkomitee het die voorstel aanvaar en die twee meteoriete amptelik as afsonderlike entiteite erken. Hulle is Brierskop en Wolfkop genoem na landmerke naby hul ontdekkingsplekke. Met hierdie dubbele ontdekking het Suid-Afrika nou 'n bevestigde telling van 51 meteoriete, die hoogste in Afrika suid van die Sahara.

In vergelyking met die meer as 14,000 XNUMX meteoriete wat uit die Sahara-woestyn herwin is, is die aantal meteoriete wat in Suider-Afrika gevind word, relatief klein. Dit bied 'n geleentheid vir 'n nasionale meteorietonderrig-bewustheid- en soekprogram wat aansienlike voordele kan oplewer.

So, wat presies is 'n meteoriet? Dit is 'n stuk rotsagtige ruimterommel wat botsing met die aarde oorleef. Terwyl die meeste meteoriete per toeval as ongewone rotse ontdek word, word sommige herwin nadat meteoor-vuurbalgebeure gesien is.

Meteoriete kom in verskillende tipes voor en kom uit verskillende bronne. Die meerderheid is vermoedelik van die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter afkomstig en is deur vorige botsings in die Aarde se pad uitgestoot. 'n Klein gedeelte is fragmente van die maan en Mars.

Om meteoriete te vind is uitdagend as gevolg van hul vinnige agteruitgang wanneer dit aan suurstof en water blootgestel word. Gevolglik word die meerderheid meteoriete in droë klimate soos Antarktika en die Sahara-woestyn aangetref. Mnr. Lombaard se ontdekking tydens roetine-boerderyaktiwiteite is betekenisvol omdat dit bydra tot die kennis van meteorietbewaring in verskillende omgewings.

Die ontleding van die Brierskop- en Wolfkop-meteoriete het duidelike verskille aan die lig gebring. Brierskop het minder ystermetaal bevat en sy chondrules (deeltjies in die rots) het beter bewaar gebly, wat dui op minder verhitting in die ouer-asteroïde voor botsing. Die roes op die Wolfkop-klip het 'n ouer val in vergelyking met Brierskop aangedui.

Suid-Afrikaanse meteoriete word beskerm ingevolge die Erfeniswet, wat die beskadiging, verwydering, uitvoer of handel daarvan sonder 'n permit verbied. Hulle moet behoorlik gestoor en bewaar word in geakkrediteerde instellings soos museums en universiteite.

Met 'n gemiddeld van 10 tot 50 meteoriet impakte op Aarde elke dag, speel tegnologie 'n deurslaggewende rol in die ontdekking en studie van hierdie kosmiese fragmente. Baie lande het kamerastelsels geïnstalleer om meteorietval op te spoor en waardevolle data in te samel.

Die dubbele ontdekking van meteoriete in Suid-Afrika verskaf nuwe insigte in die geologiese geskiedenis van ons sonnestelsel. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om hierdie hemelse oorblyfsels te bewaar en te bestudeer vir toekomstige wetenskaplike navorsing en opvoeding.

Bronne:

- "Geheime onthul van 'dash-cam'-meteoriet wat Rusland geruk het" (bronartikel)

– Suid-Afrikaanse Erfeniswet No. 25 van 1999