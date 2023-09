Die onlangse ontdekking van twee meteoriete in Suid-Afrika

Meteoriete, fragmente van rots wat uit die ruimte na die aarde geval het, is lank reeds 'n bron van fassinasie vir mense wêreldwyd. Hulle verskaf waardevolle insigte oor die oorsprong van ons sonnestelsel en die bestaan ​​van organiese lewe. Suid-Afrika, veral, het 'n ryk geskiedenis van meteorietontdekkings.

Aan die einde van 2021 het 'n boer in die Noord-Kaap provinsie van Suid-Afrika, Gideon Lombaard, 'n buitengewone vonds gemaak. Hy het vermoed dat hy twee meteorietfragmente ontdek het en het na navorsers uitgereik vir bevestiging. Nadat die fragmente aan verskeie toetse onderwerp is, is vasgestel dat dit wel meteoriete was. Die twee fragmente, genaamd Brierskop en Wolfkop, is slegs 'n kilometer van mekaar gevind, maar was nie verwant nie, wat daarop dui dat hulle van verskillende meteoorgebeurtenisse afkomstig is.

Die ontdekking van hierdie meteoriete is betekenisvol omdat dit die eerste meteorietontdekkings in Suid-Afrika in meer as 40 jaar is. Met hierdie nuwe toevoegings het Suid-Afrika nou 'n totaal van 51 bevestigde meteoriete, die hoogste getal in Afrika suid van die Sahara.

Meteoriete word geklassifiseer as stukke rotsagtige ruimterommel wat botsing met die Aarde oorleef. Hulle word tipies ontdek deur individue wat op ongewone rotse afkom terwyl hulle loop. Slegs sowat 2% van meteoriete word as "valle" geklassifiseer omdat hulle herwin word nadat hulle tydens meteoor-vuurbalgebeure gesien is.

Om meteoriete te vind is geen maklike taak nie, en die bewaring van hierdie rotse is van kardinale belang. Byna 80% van alle meteoriete is gevind in droë klimate soos Antarktika en die Sahara-woestyn, waar hul bewaring aangehelp word deur die gebrek aan vog.

Die onlangse ontdekking van die Brierskop- en Wolfkop-meteoriete beklemtoon die belangrikheid van meteorietopvoeding en -bewusmakingsprogramme in Suid-Afrika. Met 'n sterker fokus op soekpogings, het die land die potensiaal om meer waardevolle meteorietmonsters te ontdek.

Die Suid-Afrikaanse Erfeniswet klassifiseer meteoriete as nasionale erfenisitems wat permitte vir verwydering, uitvoer of handel vereis. Hulle moet behoorlik geberg en bewaar word by geakkrediteerde instellings soos museums en universiteite vir toekomstige navorsing. Die Brierskop- en Wolfkop-meteoriete word nou by die Universiteit van die Witwatersrand gestoor.

Soos tegnologie aanhou vorder, word daar verwag dat meer lande sal bydra tot die versameling en studie van meteoriete. Hierdie hemelse fragmente bevat waardevolle inligting oor die vorming van ons sonnestelsel en die bestaan ​​van lewe anderkant die aarde.

