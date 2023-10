Die impak van ruimtetuie op die aarde se boonste atmosfeer onthul deur wetenskaplikes

Wetenskaplikes het ontdek dat die puin van vuurpyle en ruimtetuie wat in die aarde se boonste atmosfeer gelaat word, 'n blywende impak op die klimaat kan hê. ’n Onlangse studie wat in die Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is, het aansienlike hoeveelhede aluminium en eksotiese metale in die Aarde se stratosfeer aan die lig gebring. Die span navorsers kon hierdie seldsame metale identifiseer as afkomstig van ruimtetuie wat tydens herbetreding verbrand het. Hierdie bevinding wek kommer oor hoe die ontluikende ruimtebedryf die aarde se boonste atmosfeer beïnvloed.

Die studie het behels die gebruik van 'n spesiale navorsingsvliegtuig toegerus met 'n sensitiewe hulpmiddel om aërosols in die atmosfeer te versamel. Die versamelde data het aangedui dat meer as 20 elemente, insluitend litium, aluminium, koper en lood, teenwoordig was in verhoudings wat ooreenstem met dié wat in ruimtetuie gebruik word. Hierdie metale is in ongeveer 10% van swaelsuurdeeltjies gevind, wat noodsaaklik is vir die beskerming en buffer van die osoonlaag.

Die toenemende aantal vuurpyllanserings dra by tot die ophoping van hierdie metaaldeeltjies in die stratosfeer. In 2022 was daar 'n rekordbrekende 180 vuurpyllanserings, en hierdie getal sal na verwagting styg namate die ruimtebedryf voortgaan om meer satelliete en ruimtetuie te lanseer. Die navorsers het die behoefte beklemtoon om die impak van menslike ruimtevlug op die planeet te verstaan, veral op die osoonlaag, wat 'n deurslaggewende rol speel in die absorbering van skadelike straling van die Son.

Die studie se bevindinge beklemtoon die dringendheid om die veranderinge wat in die aarde se atmosfeer plaasvind, te bestudeer en te begryp. Die impak van menslike besetting en ruimteaktiwiteite kan meer betekenisvol wees as wat voorheen gedink is. Dit is noodsaaklik om navorsing oor ons planeet te prioritiseer om die potensiële gevolge van ruimteverkenning beter te verstaan ​​en te versag.

