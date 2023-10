Navorsers ontwikkel antibakteriese membrane met behulp van metaal-organiese raamwerke

'n Span navorsers het antibakteriese membrane ontwikkel en gekenmerk deur metaal-organiese raamwerke (MOF's) wat in 'n dun film ingebed is. MOF's is hoogs poreuse metaalkomplekse wat 'n wye reeks toepassings het, insluitend dwelmaflewering en omgewingsopruiming. Om te verstaan ​​hoe MOF'e funksioneer wanneer dit in polimere ingebed is, is egter steeds 'n uitdaging.

Die navorsers het 'n nuwe tegniek genaamd kryogeniese gefokusde-ioonstraal-skanderingselektronmikroskopie (FIB-SEM) gebruik om die interaksie tussen MOF's en polimere binne membrane te bestudeer. Hierdie tegniek verhoog die stabiliteit van MOF-komposiete en bied 'n gedetailleerde oorsig van die deeltjies.

Drie verskillende membrane is geskep, wat elkeen 'n ander MOF bevat: CPO-27-Ni, CuBTTri, of albei. Die navorsers het gevind dat die metaalkomplekse eweredig deur die membrane versprei is en nie oorvleuel nie. Hulle het ook gevind dat die membrane verskillende snellers en reaksies het wanneer dit kom by die vrystelling van stikstofoksied (NO), 'n molekule met antibakteriese eienskappe.

CPO-27-Ni het NO vinnig vrygestel in reaksie op vog, terwyl CuBTTri as 'n katalisator opgetree het en 'n volgehoue ​​NO vrystelling geproduseer het wanneer dit aan 'n natuurlike bron van NO in die menslike liggaam blootgestel is. Wanneer beide MOF's gekombineer is, het die membrane 'n vinnige en volgehoue ​​GEEN afleweringsisteem bereik.

Die navorsers glo dat hierdie tweefase-afleweringstelsel nuttig kan wees in mediese toestelle, wat onmiddellike antibakteriese effekte en langtermyn-voorkoming van mikrobiese aangroei bied. Die bevindinge van hierdie studie dra by tot 'n beter begrip van MOF's en hul potensiële toepassings in verskeie velde.

Definisies:

Metaal-organiese raamwerke (MOF's): Hoogs poreuse metaalkomplekse

Polimere: Groot molekules wat uit herhalende subeenhede bestaan

Kriogeniese gefokusde-ioonstraal-skanderingselektronmikroskopie (FIB-SEM): 'n Tegniek wat kryogenika gebruik om die stabiliteit van MOF-komposiete te verhoog en gedetailleerde beelding verskaf

Stikstofoksied (NO): 'n Molekule met antibakteriese eienskappe wat biomediese toepassings kan hê

Bronne: ACS Toegepaste Materiale & Interfaces