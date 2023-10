Skaars Aarde Element-suiwering groener gemaak met metaal-liefdevolle mikrobes

Wetenskaplikes aan die Cornell Universiteit het 'n groener alternatief ontdek vir die suiwering van seldsame aardelemente (REE's) met behulp van 'n metaal-liefdevolle bakterie genaamd Shewanella oneidensis. REE's is deurslaggewende elemente wat in verskeie moderne tegnologieë gebruik word, insluitend elektriese motors, windturbines en slimfone.

Die huidige metodes van REE-suiwering behels die gebruik van organiese oplosmiddels en harde chemikalieë, wat duur en omgewingsskadelik is. In hul navorsing, gepubliseer in Scientific Reports, het die span by Cornell die genoom van S. oneidensis gekenmerk en gevind dat die mikrobe 'n affiniteit vir REE's het, wat dit 'n ideale kandidaat maak vir 'n meer ekovriendelike suiweringsproses.

Deur selektief te adsorbeer of vas te klou aan die REE's, veral europium, kan S. oneidensis die gebruik van suur oplosmiddels en harde chemikalieë in REE-verwerking vervang. Dit sal die omgewingsimpak en koste van REE-suiwering aansienlik verminder.

Die genoomkarakterisering van S. oneidensis laat wetenskaplikes toe om sy voorkeur vir REEs te verander, wat moontlik sy biosorpsievermoëns vir spesifieke metale optimaliseer. Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop vir die gebruik van mikrobes in die suiwering van seldsame aardelemente, wat 'n groener en meer volhoubare alternatief vir tradisionele metodes bied.

Die navorsing wat deur die Cornell-wetenskaplikes gedoen is, werp lig op die potensiaal van die gebruik van metaal-liefdevolle bakterieë vir REE-suiwering en baan die weg vir verdere eksplorasie en ontwikkeling in hierdie veld.

Bron:

– Wetenskaplike verslae (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42742-6