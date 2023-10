Metaalvrye en oorgangsmetaal-gedoteerde ZIF-8@CNT katalisators voorberei deur een-stap hoë-temperatuur pirolise

Navorsers het metaalvrye en oorgangsmetaal-gedoteerde katalisators ontwikkel deur gebruik te maak van 'n eenstap hoë-temperatuur pirolise metode. Hierdie katalisators toon uitstekende suurstofreduksie reaksie (ORR) elektrokatalitiese aktiwiteit in alkaliese oplossings. Die katalisators is gebou deur 'n kombinasie van mikro-mesoporiese metaal-organiese raamwerke (MOF) en koolstofnanobuise (CNT's) te gebruik. Die teenwoordigheid van MNx-plekke, as gevolg van die inkorporering van oorgangsmetale in die MOF en CNT-afgeleide koolstofskelet, is gevind om die elektrokatalitiese aktiwiteit van die katalisators te verbeter.

Die navorsingspan het 'n hoë elektrokatalitiese ORR-aktiwiteit in alkaliese media bereik deur 'n halfgolfpotensiaal van 0.85 V teenoor die omkeerbare waterstofelektrode (RHE) te bereik. Dit oortref die aktiwiteit van tradisionele platinum/koolstof (Pt/C) katalisators. Die katalisators het ook goed gevaar in anioonuitruilmembraanbrandstofselle (AEMFC's), wat 'n maksimum drywingsdigtheid van 171 mW cm-2 met 'n Aemion+ 15 μm anioonuitruilmembraan behaal het.

Die ontwikkeling van metaalvrye katalisators en oorgangsmetaal-gedoteerde katalisators is betekenisvol vir energie-omskakelingstoestelle. Nie-edelmetaal katalisators (NPMC) het die potensiaal om edelmetaal katalisators te vervang as gevolg van hul uitstekende ORR werkverrigting. Die aktiewe terreine in NPMC-materiale is egter noodsaaklik vir suurstofelektrokatalise. Hierdie navorsing fokus op die ontwikkeling van koolstofgebaseerde katalisators met hoogs verspreide aktiewe terreine vir doeltreffende ORR-toediening.

Die een-stap hoë-temperatuur pirolise metode wat in hierdie studie gebruik is, het die sintese van 'n mikro/mesoporiese koolstof saamgestelde met CNT'e behels deur 'n sink-gebaseerde zeolitiese-imidasolaat raamwerk (ZIF) te piroliseer. Die gevolglike saamgestelde katalisators het uitstekende werkverrigting getoon in vergelyking met tradisionele Pt/C katalisators, wat hulle belowende kandidate maak vir toepassings in brandstofselle en ander energie-omskakelingstoestelle.

In die toekoms beplan die navorsingspan om verskeie metaal-stikstof-koolstof (MNC) tipe katode katalisators te optimaliseer om selfs hoër kraguitsette van AEMFC's te bereik. Die ontwikkelde katalisators kan ook potensiële gebruik vind in sink-lugbatterye en protonuitruilmembraanbrandstofselle.

Bron:

Rohit Kumar et al, Hoogs aktiewe ZIF-8@CNT saamgestelde katalisators as katodemateriale vir anioonuitruilmembraanbrandstofselle, Industrial Chemistry & Materials (2023)