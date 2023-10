Verstaan ​​​​die waarde van asteroïdes: ondersoek die geval van 16 Psyche

NASA se komende Psyche-sending is daarop gemik om die asteroïde 16 Psyche te verken, wat na raming 'n verbysterende $100,000-kwadriljoen werd is. Maar hoe kan ons die geldwaarde van 'n asteroïde bepaal? Psyche, geleë in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter, is vermoedelik die blootgestelde metaalkern van 'n antieke protoplaneet. As die metale op Psyche op Aarde was, sou hulle die hele wêreldekonomie oorskry. Hierdie astronomiese waarde werp lig op die potensiaal van die Psyche-sending en die ontluikende asteroïde-mynbedryf.

Psyche word geklassifiseer as 'n M-tipe asteroïde, wat beteken dat dit metaalagtig is. Dit is egter uitdagend om die presiese samestelling van die metaal te bepaal. Spektroskopie, wat die spektrum van lig wat deur hemelse voorwerpe weerkaats word, ontleed, kan nie 'n unieke spektrale vingerafdruk vir metaal verskaf nie. Radarwaarnemings toon dat Psyche se oppervlak hoogs reflektief is, maar die spesifieke materiaal bly onbekend.

Rekenaarsimulasies, gekombineer met die ontleding van die impakkraters op Psyche se oppervlak, dui daarop dat die asteroïde van Monel gemaak kan word, 'n metaal wat hoofsaaklik uit nikkel en koper bestaan. Alhoewel hierdie modelle nie definitief is nie, help dit wetenskaplikes om haalbare materiale te identifiseer en te verwag wat hulle kan vind wanneer hulle die asteroïde bereik.

Ten spyte van die enorme waarde van Psyche, is die ontginning van die asteroïde tans nie haalbaar nie weens sy afstand van die aarde af. Die koste om die materiaal te onttrek en te vervoer sal die waarde daarvan swaarder weeg. Maatskappye soos AstroForge het egter planne om asteroïdes in die toekoms te myn. Terwyl yster en ander waardevolle metale potensiële teikens is, kan asteroïdes wat ryk is aan klei ook 'n belangrike hulpbron verskaf: water. Kleiryke asteroïdes kan 'n potensiële bron van water wees vir toekomstige buitewêreldse nedersettings en die produksie van vuurpylbrandstof.

Asteroïedmynbou stel uitdagings in terme van billike hulpbronverspreiding wêreldwyd. Philip Metzger, 'n planetêre fisikus aan die Universiteit van Sentraal-Florida, beklemtoon die belangrikheid van die ontwikkeling van industrieregulasies om billike toegang tot asteroïde-hulpbronne te verseker. Boonop sal die Psyche-sending waardevolle kennis oor M-tipe asteroïdes verskaf, wat as 'n stapsteen dien vir toekomstige asteroïde-mynpogings.

Terwyl die ware waarde van Psyche onseker bly, is die potensiaal daarvan vir wetenskaplike ontdekking en die ontwikkeling van asteroïde-myntegnologie onmiskenbaar. Die toekoms van die ontginning van hulpbronne uit asteroïdes is belowend, met kleiner asteroïdes waarskynlik die aanvanklike fokus. M-klas asteroïdes soos Psyche bied waardevolle insigte oor ruimtemyngeleenthede en kan ons benadering tot toekomstige missies nader aan die aarde vorm.

Bronne:

– Space.com: “Waarom NASA se Psyche-sending die moeite werd is om noukeurig te kyk”