NGC 1087: 'n Sterrestelsel van ou en nuwe sterre

NGC 1087, ’n streepspiraalsterrestelsel wat 80 miljoen ligjaar weg in die sterrebeeld Cetus geleë is, het die aandag van wetenskaplikes getrek met sy unieke kombinasie van ou en nuwe sterre. Met 'n deursnee van 87,000 1087 ligjare en 'n klein kern, vertoon NGC XNUMX beide die verouderende oorblyfsels van vorige stervorming en die voortdurende skepping van nuwe sterre.

NGC 1785, wat in 1087 deur die Britse sterrekundige William Herschel ontdek is, het in 1995 selfs meer betekenisvol geword toe sterrekundiges 'n Tipe II-supernova binne sy grense waargeneem het. Hierdie supernova, genaamd 1995V, bly die enigste een wat ooit in hierdie spesifieke sterrestelsel gesien is.

’n Onlangse beeld wat deur NASA se Hubble-ruimteteleskoop vasgevang is, bied onskatbare insigte in die wisselwerking tussen sterre en molekulêre gas in NGC 1087. Die donkerrooi strepe wat in die beeld sigbaar is, verteenwoordig koue molekulêre gas, die grondstof waaruit sterre gebore word. Die helderpienk areas dui streke van nuwe stervorming aan, gekenmerk deur geïoniseerde waterstof, suurstof en swael. Boonop bevat die blouer streke warm, jong sterre wat vroeër in die sterrestelsel se leeftyd gevorm het.

Interessant genoeg is NGC 1087 se sterstaaf, die langwerpige helderwit struktuur in sy middel, korter as dié van ander staafsterrestelsels. Terwyl die swaartekrag van die middelpunt van 'n gestreepte sterrestelsel tipies groot hoeveelhede gas aantrek, wat lei tot uitbarstings van stervorming gevolg deur 'n geleidelike afname, weerstaan ​​NGC 1087 hierdie norm deur tekens van voortdurende stervorming te toon.

Hierdie intrige sterrestelsel hou steeds sterrekundiges boei, wat gretig is om die raaisels van stervorming en die lot van gasagtige streke binne NGC 1087 te ontrafel. Hierdie nuwe beeld van die Hubble-ruimteteleskoop verteenwoordig nog 'n stap in die rigting van die ontbloot van die geheime van hierdie hemelse wonder.

Bronne:

– NASA se Hubble-ruimteteleskoop

– William Herschel se ontdekking van NGC 1087 in 1785

– Die waarneming van die Tipe II-supernova genaamd 1995V in NGC 1087