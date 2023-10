Mercurius se krimpende oppervlak: nuwe insigte in die planeet se geologie

Planetêre wetenskaplikes is lankal bewus daarvan dat Mercurius, die naaste planeet aan die Son, al miljarde jare lank krimp. Hierdie krimp is die gevolg van die planeet se binnekant wat afkoel en in volume saamtrek. Die mate waarin Mercurius vandag steeds krimp, het egter onbekend gebly.

In 'n onlangse referaat wat in Nature Geoscience gepubliseer is, gee navorsers nuwe insig in Mercurius se krimpende oppervlak. Soos die planeet se binnekant krimp, ontwikkel sy oppervlak "stootfoute" waar een gebied van die terrein oor die aangrensende terrein gestoot word. Dit is vergelykbaar met die plooie op 'n verouderende appel, behalwe dat Mercurius se krimp die gevolg is van die termiese sametrekking van sy binnekant.

Die eerste bewyse van Mercurius se krimping is in 1974 ontdek toe die Mariner 10-sending beelde vasgelê het van kilometers hoë skarpe wat oor die planeet se terrein kronkel. Daaropvolgende sendings, soos Messenger, het selfs meer van hierdie "lobate scarps" in verskeie dele van die wêreld onthul. Uit hierdie waarnemings het wetenskaplikes afgelei dat Mercurius in radius met ongeveer 7 kilometer gekrimp het.

Die bepaling van die ouderdom van Mercurius se oppervlak was 'n uitdaging, maar navorsers het die digtheid van impakkraters as 'n proxy gebruik. Ouer oppervlaktes is geneig om meer kraters te hê. Dit was duidelik dat die skarpe op Mercurius redelik oud moet wees aangesien hulle ouer kraters gekruis het terwyl dit ook deur sommige jonger kraters oorvleuel is. Die konsensus siening is dat die skarpe ongeveer 3 miljard jaar oud is.

Die onlangse studie dui egter daarop dat die serpe selfs jonger kan wees as wat voorheen gedink is. Die navorsers het bewyse gevind van klein frakture, bekend as "grabens", op die uitgerekte boonste oppervlaktes van die serpe. Hierdie grabens dui aan dat die skarpe relatief onlangs bly beweeg het, ten spyte daarvan dat dit miljarde jare gelede begin is.

Die graben is smal en vlak, en hul bestaan ​​dui daarop dat hulle baie jonger is as die antieke struktuur waarop hulle sit. Gebaseer op die tempo van vervaging as gevolg van impaktuinmaak, word die meerderheid grabens na raming minder as 300 miljoen jaar oud. Dit dui daarop dat die jongste beweging van die skarpe relatief onlangs moes plaasgevind het.

Die studie verskaf waardevolle insigte oor die skaal en duur van foutbewegings op Mercurius. Dit dui daarop dat die planeet se termiese inkrimping waarskynlik aan die gang is, hoewel dit dalk besig is om te verlangsaam. Om hierdie geologiese prosesse te verstaan ​​is noodsaaklik om die geheimenisse van Mercurius se evolusie te ontrafel.

Bron: Nature Geoscience

Bronne:

– Natuur Geowetenskap