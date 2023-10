Is Mercurius steeds besig om te krimp? Nuwe navorsing dui daarop dat dit kan wees

Wetenskaplikes het lank geglo dat Mercurius, die naaste planeet aan die Son, aktief oor miljarde jare besig was om te krimp. Onlangse navorsing dui egter daarop dat hierdie proses nog aan die gang kan wees, wat lei tot die vorming van gekraakte plooie op die planeet se oppervlak.

Volgens die planetêre wetenskaplike David Rothery, 'n professor aan die UK se Open University en mede-outeur van 'n nuwe referaat wat in die joernaal Nature Geoscience gepubliseer is, is die plooie op Mercurius se kors waarskynlik die gevolg van voortdurende planetêre afkoeling en sametrekking. Hierdie plooierige rante, bekend as "skarpe", het gevorm soos die planeet saamgepers en in deursnee gekrimp het oor die afgelope 3.8 miljard jaar, soortgelyk aan die plooie op 'n ou appel.

Om te ondersoek of Mercurius steeds besig is om te krimp, het Rothery en Open University PhD-student Ben Man hul aandag gevestig op 'n ander geografiese kenmerk van die planeet genaamd "grabens". Grabens is klein snye aan die agterkant van die skarpe, wat soos slote lyk, en kom voor soos die skarpe strek as gevolg van "Mercurius-bewings". Hulle is in grootte vergelykbaar met krake wat sal voorkom wanneer 'n stukkie roosterbrood gebuig word.

Die navorsers het opgemerk dat hierdie klein krake, wat glad sou word as hulle so oud soos die skarpe self was, steeds bestaan ​​het. Dit het hulle laat glo dat Mercurius inderdaad steeds besig is om te krimp. Die meeste grabens is na raming minder as 300 miljoen jaar oud, baie jonger as die drie biljoen jaar oue scarps.

Vorige bewyse van NASA se MESSENGER-sonde, wat van 2011 tot 2015 om Mercurius wentel, het ook voorgestel dat die planeet dalk steeds besig is om te krimp. Foto's het honderde potensiële grabens en 48 scarps met definitiewe grabens onthul. Sommige van die grabens was so jonk as 50 miljoen jaar oud.

Wetenskaplikes wag gretig op verdere inligting oor hierdie verskynsel van die Europese en Japannese BepiColombo-ondersoeksending, wat in 2018 gelanseer is. Die ruimtetuig sal na verwagting in 2026 by Mercurius aankom en sal hoër-resolusiefoto's verskaf om die teenwoordigheid van grabens te bevestig.

As dit bevestig word, kan hierdie navorsing meer insig gee in die seismiese aktiwiteit en voortdurende krimping van Mercurius. Die BepiColombo-sondesending het die potensiaal om die vraag eens en vir altyd te beantwoord en 'n beter begrip van die kleinste planeet in ons sonnestelsel te gee.

Bronne:

– Scientific American

- Die gesprek

– NASA