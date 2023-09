Geheue-geïnduseerde Magnus-effek: Verken die Onverwagte Curveball op 'n Mikroskaal

Die Magnus-effek, 'n verskynsel wat waargeneem word wanneer 'n draaiende voorwerp van sy verwagte pad afwyk, is gedemonstreer om op 'n mikroskopiese vlak te bestaan. 'n Span navorsers van die Universiteit van Konstanz het eksperimente uitgevoer, terwyl 'n ander span van die Universiteit van Göttingen 'n wetenskaplike verduideliking vir die verskynsel verskaf het. Hierdie ontdekking kan toepassings hê in die ontwikkeling van meganismes om mikroskopiese deeltjies te maneuver en te beheer, sowel as in die skepping van mini-robotte wat die menslike bloedstroom kan navigeer om spesifieke plekke in die liggaam te teiken.

Die Magnus-effek word tipies waargeneem wanneer 'n roterende voorwerp deur lug of 'n vloeistof beweeg. Soos die voorwerp roteer, veroorsaak dit 'n vervorming in die vloei van die omringende medium, wat lei tot verskille in snelheid aan teenoorgestelde kante van die voorwerp. Dit lei tot 'n krag wat veroorsaak dat die voorwerp van sy reguit bewegingspad afwyk. Die magnitude van die Magnus-effek neem egter af namate die grootte van die voorwerp afneem, en verdwyn amper vir voorwerpe wat slegs 'n paar duisendstes van 'n millimeter in deursnee is.

In hul eksperimente het die navorsers aan die Universiteit van Konstanz 'n aansienlik groot Magnus-effek opgemerk in miniatuur magnetiese glassfere wat onder die invloed van 'n magnetiese veld roteer en deur 'n viskoelastiese vloeistof beweeg. Anders as water, vertoon viskoelastiese vloeistowwe beide vloeistofagtige en elastiese eienskappe. Hierdie vloeistowwe, soos bloed- of polimeeroplossings, reageer met 'n vertraging op veranderinge, soortgelyk aan hoe brooddeeg stadig sy oorspronklike vorm herwin nadat dit gesteek is.

Dr. Debankur Das en professor Matthias Krüger van die Universiteit van Göttingen het 'n model ontwikkel om die Magnus-effek op 'n mikroskopiese vlak te verduidelik. Hulle het ontdek dat die vertraging in die reaksie van die viskoelastiese vloeistof die sleutelfaktor agter die Magnus-effek is. Die verwronge vloeistof wat die roterende sfeer omring, druk dit na die kant, en koppel rotasie en translasie. Dit is veral belangrik dat die Magnus-effek vir 'n paar sekondes voortduur, selfs nadat die rotasie skielik gestop het, anders as die onmiddellike verdwyning wat waargeneem word in groter voorwerpe wat deur die lug beweeg.

Die navorsers se bevindinge werp lig op die geheimenisse van die Magnus-effek op mikroskopiese vlak, en bied insig in die gedrag van roterende voorwerpe in viskoelastiese vloeistowwe. Die potensiële toepassings van hierdie kennis sluit in vooruitgang in partikelmanipulasie en die ontwikkeling van geminiaturiseerde robotstelsels wat in staat is om ingewikkelde ruimtes binne die menslike liggaam te navigeer.

[Bron: Universiteit van Göttingen]

Definisies:

– Magnus-effek: Die verskynsel wat waargeneem word wanneer 'n draaiende voorwerp van sy verwagte pad afwyk as gevolg van die vervorming van die omliggende vloei van lug of vloeistof.

– Viskoelastiese vloeistof: 'n Soort vloeistof wat beide vloeistofagtige en elastiese eienskappe vertoon, wat die eienskappe van 'n vloeistof en 'n vaste stof kombineer. Voorbeelde sluit in bloed- en polimeeroplossings.

Bron: Universiteit van Göttingen, "Geheue-geïnduseerde Magnus-effek: Kyk na die onverwagte kurwebal in miniatuur" (2023, 26 September)