Die Smeltende Antarktiese Yskap: Verstaan ​​​​die rol van subglaciale ontlading

Te midde van die uitgestrekte bevrore landskap van Antarktika lê die Antarktiese yslaag, 'n kritieke komponent van ons planeet se klimaatstelsel. Hierdie reusagtige vel ys weerkaats nie net sonlig nie, wat help om die aarde koel te hou, maar dit stoor ook 'n verbysterende 70 persent van die wêreld se varswater. 'n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes van die Scripps Institution of Oceanography aan die Universiteit van Kalifornië, San Diego (UCSD) gedoen is, het egter lig gewerp op 'n kommerwekkende verskynsel wat 'n aansienlike impak op die wêreldse seevlakke kan hê.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Science Advances, onthul dat soos water onder die gletsers smelt en na die see uitvloei, dit die ys vinniger laat smelt. Wetenskaplikes verwys na hierdie proses as subglaciale ontlading. Voorheen het groot projeksies van seevlakverhoging, soos dié deur die Interregeringspaneel oor Klimaatsverandering, nie die bykomende ysverlies as gevolg van subglaciale ontlading in ag geneem nie.

Volgens Tyler Pelle, hoofskrywer van die studie, is akkurate projeksies van wêreldwye seevlakstyging van kardinale belang vir die welstand van kusgemeenskappe. Huidige skattings kan die tempo van seevlak-styging wêreldwyd onderskat, wat ernstige gevolge kan hê vir miljoene mense wat in laagliggende kusgebiede woon. Pelle het die noodsaaklikheid beklemtoon om subglaciale ontlading by modelleringspogings in te sluit om meer akkurate voorspellings te verskaf.

Die studie het gefokus op twee Oos-Antarktiese gletsers: Denman en Scott. Hierdie gletsers, wat langs mekaar geleë is bo-op 'n kontinentale sloot met 'n diepte van meer as twee myl, het die potensiaal om seevlakke met byna vyf voet te verhoog. Deur verskeie emissiescenario's te gebruik, het die navorsers simulasies van gletser-terugtrekking deur die jaar 2300 uitgevoer. Toe subglaciale ontlading ingereken is, het die model voorspel dat die twee gletsers die sloot se helling sou bereik 25 jaar vroeër as wat voorheen gedink is.

Jamin Greenbaum, 'n mede-outeur van die studie, het opgemerk dat die navorsing dien as 'n wekroep vir die modelleringsgemeenskap. Versuim om rekening te hou met subglaciale ontlading ondermyn die akkuraatheid van voorspellings. Verder beklemtoon die studie die kritieke rol wat mense speel om seevlakstyging te versag deur kweekhuisgasvrystellings te beperk. Terwyl subglaciale ontlading beduidend is, is dit uiteindelik die mensdom se optrede wat die sleutel hou om 'n oordeelsdag-scenario te vermy.

Die implikasies strek verder as Denman- en Scott-gletsers. Subglasiale smeltwater is onder verskeie Antarktiese gletsers waargeneem, soos Thwaites, Pine Island en Totten. Bykomende navorsing is nodig om die omvang van die effek wat subglaciale ontlading op hierdie gletsers het en die daaropvolgende seevlakstyging te verstaan.

Deur die rol van subglaciale ontlading in Antarktiese yssmelting te verlig, dien hierdie studie as 'n skerp herinnering aan die dringende behoefte om klimaatsverandering aan te spreek. Toekomstige projeksies en kusgemeenskap paraatheid hang af van 'n akkurate begrip van seevlak styging. Slegs deur alle faktore in ag te neem, insluitend die impak van subglaciale ontlading, kan ons die pad na 'n volhoubare toekoms beter navigeer.

FAQ

Wat is subglaciale afskeiding?

Subglasiale afvoer verwys na die proses van water wat onder 'n gletser smelt en na die see uitvloei. Dit is 'n beduidende faktor wat die smelt van gletsers versnel en bydra tot seevlakstyging.

Hoekom is akkurate seevlak stygingsprojeksie belangrik?

Akkurate seevlak stygingsprojeksies is deurslaggewend vir die welsyn van kusgemeenskappe. Miljoene mense woon in laagliggende kusgebiede, en akkurate voorspellings help om hierdie gemeenskappe voor te berei vir die potensiële impak van stygende seevlakke.

Wat is die implikasies van subglaciale ontlading op seevlakstyging?

Die studie dui daarop dat huidige projeksies van seevlak styging dalk die tempo onderskat as gevolg van die bykomende ysverlies wat veroorsaak word deur subglaciale ontlading. Deur hierdie proses in modelle in te sluit, help dit om meer akkurate voorspellings te verskaf en help om die omvang van die effek op gletsers wêreldwyd te verstaan.

Wat is die rol van kweekhuisgasvrystellings in seevlakstyging?

Die studie beklemtoon dat menslike optrede, veral die vermindering van kweekhuisgasvrystellings, 'n belangrike rol speel in die versagting van seevlakstyging. Terwyl subglaciale ontlading beduidend is, is die beperking van emissies noodsaaklik om 'n oordeelsdag-scenario te vermy.

