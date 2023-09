Skrikwekkende Megamonodontium mccluskyi, 'n prehistoriese valdeurspinnekop, ontdek in streeks Australië

Wetenskaplikes het 'n beduidende ontdekking in streek-Australië gemaak en 'n fossiel van 'n skrikwekkende valdeurspinnekop, bekend as Megamonodontium mccluskyi, opgegrawe. Met 'n lengte van meer as 20 mm, is hierdie spinnekop die tweede grootste wat ooit ontdek is en is meer as vyf keer die grootte van sy hedendaagse familielede.

Die fossiel is gevind by 'n bekende fossielterrein in die NSW Sentrale Tablelands, wat 'n belangrike ontdekking vir navorsers merk. Slegs vier spinnekopfossiele is in Australië gevind, wat dit moeilik maak om hul geskiedenis te verstaan. Hierdie vonds werp nuwe lig op die uitsterwing van spinnekoppe en vul 'n gaping in ons begrip van hul evolusie.

Volgens UNSW-paleontoloog Matthew McCurry, woon die naaste lewende familielid van hierdie spinnekop tans nat woude in Singapoer tot by Papoea-Nieu-Guinee. Dit dui daarop dat Megamonodontium mccluskyi eens soortgelyke omgewings op die vasteland van Australië bewoon het, maar uitgesterf het namate Australië meer dor geword het.

Die fossiel, vernoem na die man wat dit opgegrawe het, dr Simon McClusky, is na raming tussen 11 en 16 miljoen jaar oud. Dit word nou in die Australiese Museum se paleontologieversameling gehuisves en is aanlyn beskikbaar vir navorsers om te bestudeer.

Die Queensland Museum-aragnoloog Robert Raven, die toesighoudende skrywer, het gesê dat hierdie fossiel die grootste is wat nog in Australië gevind is en die eerste fossiel van die familie Barychelidae wat wêreldwyd gevind is. Die skaarsheid van spinnekopfossiele word toegeskryf aan hul grawende gedrag, wat dalk nie die regte toestande vir fossilisering verskaf nie.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die antieke spinnekopspesies wat eens in Australië rondgeloop het en dra by tot ons begrip van die land se natuurlike geskiedenis.

