Broer Robert Macke, 'n bekende Jesuïete-sterrekundige by die Vatikaan-sterrewag, het 'n deurslaggewende rol gespeel in NASA se OSIRIS-REx-sending deur 'n pasgemaakte toestel te bou om van die oudste asteroïdemateriaal in die sonnestelsel te bestudeer. Dr. Andy Ryan, een van die sendingleiers, het broer Macke se kundigheid gesoek weens sy uitgebreide kennis in die studie van meteoriete.

Die NASA-sending het 'n gespesialiseerde "piknometer" vereis wat die digtheid en porositeit van asteroïdemateriaal wat uit die diep ruimte vasgevang is akkuraat kon meet. Bestaande piknometers van die rak het nie aan NASA se spesifieke vereistes voldoen nie, wat broer Macke die enigste persoon maak wat in staat is om die presiese toestel te bou wat nodig is vir die OSIRIS-REx-sending.

Broer Macke se pasgemaakte piknometer sal nou gebruik word om die asteroïdemateriaal noukeurig te ontleed, met die doel om antwoorde te verskaf op sommige van NASA se belangrike navrae oor die oorsprong van die sonnestelsel. Die toestel se akkuraatheid en vermoëns maak dit 'n onskatbare hulpmiddel om die raaisels van hierdie antieke materiale te ontrafel.

Die OSIRIS-REx-sending, wat staan ​​vir "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer," merk 'n belangrike mylpaal vir die Verenigde State as die eerste missie om asteroïdemonsters suksesvol na die aarde terug te keer. Na sewe jaar in die ruimte en die versameling van 8.8 onse oppervlakmateriaal van die asteroïde Bennu, wat 200 miljoen myl ver geleë is, het die OSIRIS-REx-ruimtetuig op 24 September veilig terug op Aarde geland.

Die versamelde monsters, wat vermoedelik uit die vroegste dae van die sonnestelsel dateer, is na NASA se Johnson Space Centre in Houston oorgeplaas vir permanente behuising en verdere studie. Dit bied 'n ongelooflike geleentheid vir wetenskaplikes om in die geheime van die heelal te delf en 'n dieper begrip van ons kosmiese oorsprong te kry.

Oor die algemeen beklemtoon broer Robert Macke se bydrae tot die OSIRIS-REx-sending die belangrikheid van samewerking tussen kundiges op verskillende terreine. Sy pasgemaakte toestel verseker dat NASA die antieke asteroïdemateriaal akkuraat kan ontleed, wat ons nader bring om die geheimenisse van ons sonnestelsel se oorsprong te ontsluit.

Bronne:

– Vatikaan-sterrewag

– NASA