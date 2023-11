Bereiking van vlug op Mars: Die ingenieuze vindingryke helikopter

Indiese meganiese ingenieur Dr. J Bob Balaram, 'n alumnus van die Indiese Instituut vir Tegnologie (IIT) Madras, het 'n sleutelrol gespeel in NASA se Mars-sendingspan by die Jet Propulsion Laboratory (JPL). Sy innoverende ontwerp- en ingenieurskundigheid het die weg gebaan vir die skepping van die Ingenuity-helikopter, wat tans oor die Mars-oppervlak vlieg.

Vernuf, met die lieflike bynaam "Ginny," is 'n baanbrekende prestasie vir die Amerikaanse ruimte-agentskap. Hierdie buitengewone vliegtuig, wat slegs 1.8 kg weeg, is deel van NASA se Perseverance-rover, wat in 2020 gelanseer is en steeds op Mars werk. Die helikopter se suksesvolle vlug is 'n bewys van Dr Balaram se passie en toewyding.

Die vindingrykheid van vindingrykheid lê nie net in sy konstruksie nie, maar ook in sy vermoë om die Mars-atmosfeer te navigeer. Net soos om 'n vliegtuig op Aarde te vlieg, is die begrip van die weerstoestande noodsaaklik vir veilige vlugbedrywighede. Dr Balaram, in 'n artikel op NASA se Mars Helicopter webwerf, beklemtoon die belangrikheid van beide atmosferiese weer en ruimte weer vir Ingenuity se vlug vermoëns.

Atmosferiese weer verwys na faktore soos lugdigtheid, temperatuur en windprofiele, wat die helikopter se werkverrigting direk beïnvloed. Die vlugparameters moet dienooreenkomstig aangepas word op grond van hierdie toestande. Daarbenewens moet die vlugrisiko's wat verband hou met opstyg, landing en hoë winde ook noukeurig oorweeg word, baie soos die bekommernisse van 'n vlieënier op Aarde.

Om veilige vlugte te verseker, raadpleeg die Ingenuity-operateurs weerkundiges wat verskeie modelle en instrumente wat op die rover beskikbaar is, gebruik. Hierdie modelle wissel van globale sirkulasiemodelle tot fynskaalse geografiese modelle wat plaaslike effekte in die Jezero-krater vasvang. Data van die Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) oor Perseverance, toegerus met atmosferiese sensors, lig die besluitnemingsproses verder in.

Gelukkig is weervoorspelling op Mars relatief eenvoudiger in vergelyking met die aarde as gevolg van die afwesigheid van oseane. Die patrone op Mars is meer voorspelbaar, wat die span in staat stel om historiese weerdata wat tot die vlug lei, te ontleed en ingeligte besluite te neem.

Vernuf self is 'n merkwaardige tegnologiese prestasie. Gebou met ultra-liggewig koolstofvesel en staan ​​op net 'n halwe meter hoog, dit demonstreer die vindingrykheid van moderne ingenieurswese. Die dun Mars-atmosfeer, ongeveer een honderdste van die Aarde se digtheid, noodsaak die helikopter se lemme om teen spoed van 2400 tot 2900 rpm te draai, tien keer vinniger as helikopters op Aarde.

Hierdie baanbrekende eksperiment is die eerste aangedrewe en beheerde vlug op 'n ander planeet. Nadat hulle binne die Perseverance-rover na Mars gereis het, is Ingenuity op 3 April 2021 na die Mars-oppervlak ontplooi. Oor 'n 30-dae eksperimentele venster sal dit 'n reeks toetsvlugte onderneem, wat ons begrip van buiteaardse lugvaart verder uitbrei.

Dr. Balaram, 'n nederige en bekwame ingenieur, beplan om binnekort by NASA af te tree, met 'n visie om Indiese studente te inspireer en te ondersteun in hul strewe na ruimteverkenning. Hy erken sy opleiding by IIT Madras vir sy sukses en glo dat daar talle talentvolle studente in Indië is wat wag om die nasie trots te maak.

