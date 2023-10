Nuut ontdekte mini-orgaan in soogdierselle kan 'n verdedigingstelsel vir DNA wees

Wetenskaplikes het 'n nuutgevonde mini-orgaan in soogdierselle geïdentifiseer wat as 'n ingeboude verdedigingstelsel vir die genoom kan dien. Hierdie struktuur, wat 'n "eksklusoom" genoem word, omsluit vryswewende genetiese materiaal in die sitoplasma van selle, en hou dit weg van die kern.

Alle diere, plante en swamme het eukariotiese selle, wat DNA binne die kern bevat. Sommige DNA bestaan ​​egter buite die kern in die sitoplasma. Boonop kan vreemde genetiese materiaal van virusse en bakterieë die sitoplasma binnedring. Hoe hierdie genetiese materiaal weggehou word van die kern en hoekom dit afbreek as dit nie gebruik word om proteïene te maak nie, was 'n raaisel.

Navorsers glo dat die eksklusoom kan help verduidelik hoe selle genetiese materiaal in die sitoplasma beskerm. Daar word bespiegel dat hierdie nooit-voor-gesiene struktuur 'n oorblyfsel van vroeë eukariotiese selle is en kan verband hou met die ontwikkeling van die kern.

Die eksklusoom bestaan ​​uit 'n dubbele membraan en bevat genetiese materiaal wat kodeer vir telomere, wat beskermende strukture aan die punte van chromosome is. Hierdie telomeer-DNS vorm ringe wat om die sel dryf en deur die eksklusoom omring word.

Alhoewel soortgelyk aan die kern, ontbreek die eksklusoom sekere elemente, soos kernporieëkomplekse, wat molekules selektief in die kern toelaat. Die eksklusome het tydens seldeling in die sel gebly, maar het nie na die nuutgevormde selle oorgedra nie.

Die ontdekking van die eksklusoom het implikasies vir die begrip van hoe selle op indringers reageer en vir die bestudering van die ontwikkeling van kanker en outo-immuun toestande. Deur potensieel gevaarlike of onnodige genetiese materiaal vas te vang, kan die eksklusoom selle help om infeksies te identifiseer en te beveg.

Verdere navorsing oor hoe selle op DNA buite chromosome reageer, kan lig werp op die verhouding tussen plasmiede en kanker. Telomeer-DNS, wat binne die eksklusoom gevind word, is aan kanker gekoppel en speel 'n rol in die onbepaalde seldeling kenmerkend van die siekte.

Die studie verskaf waardevolle insigte in die verdedigingsmeganismes van selle en die ingewikkelde stelsels wat genetiese materiaal beskerm. Om hierdie prosesse te verstaan ​​kan lei tot vooruitgang in kankernavorsing en terapieë.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Molecular Biology of the Cell

– Senior studie skrywer Ruth Kroschewski, Instituut vir Biochemie by ETH Zürich

– Birgitte Regenberg, professor in biologie aan die Universiteit van Kopenhagen