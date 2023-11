Sierra Space vier die voltooiing van First Dream Chaser Space Plane

Sierra Space, 'n Colorado-gebaseerde maatskappy, het 'n belangrike mylpaal bereik met die konstruksie van sy eerste Dream Chaser-ruimtevliegtuig, genaamd "Tenacity." Die maatskappy het aangekondig dat die ruimtevliegtuig nou voltooi is en in die komende weke na NASA se Neil A. Armstrong-toetsfasiliteit in Ohio gestuur sal word vir omgewingstoetse. Hierdie prestasie is 'n belangrike geleentheid vir beide Sierra Space en die toekoms van die lugvaartbedryf.

Sierra Space se uitvoerende hoof, Tom Vice, het sy opgewondenheid oor die mylpaal uitgespreek en gesê: “The Dream Chaser is nie net 'n produk nie; dit is 'n bewys van menslike gees, vasberadenheid en die meedoënlose strewe na wat daarbuite lê.” Hierdie sentiment beliggaam die ambisie en revolusionêre aard van die Dream Chaser-projek.

Die Dream Chaser-ruimtevliegtuig is ontwerp om Sierra Space se NASA-kontrak te vervul vir die lansering van robot-hervoorsieningsendings na die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Tenacity sal die eerste van Sierra Space se ruimtevliegtuie wees wat die wentelende laboratorium besoek, en 'n toetsvlug na die ISS is geskeduleer vir so vroeg as April 2024. Die lansering sal plaasvind vanaf NASA se Kennedy Space Centre in Florida aan boord van United Launch Alliance se nuwe Vulcan Centaur vuurpyl, met 'n landing beplan by NASA se historiese Shuttle Landing Facility.

Die ontwerp van die Dream Chaser-ruimtevliegtuig kombineer estetika, funksionaliteit en uithouvermoë. Dit moet weer intreetemperature van meer as 3,000 15 grade Fahrenheit verduur terwyl dit kort na die landing koel bly om aan te raak. Die outonome vlugstelsel is gebou om 'n minimum van XNUMX ruimtemissies te ondersteun, wat dit 'n hoogs doeltreffende en herbruikbare voertuig maak.

Dream Chaser se vermoëns oortref dié van ander vragvragskip wat tans in bedryf is. Soos SpaceX se Dragon-kapsule, kan die ruimtevliegtuig eksperimente en hardeware van die ISS terugstuur. Daarbenewens beoog Sierra Space 'n toekoms waar die Dream Chaser bemanningslede die ruimte in sal vervoer.

Sierra Space se voltooiing van die eerste Dream Chaser-ruimtevliegtuig is 'n merkwaardige prestasie wat die weg baan vir wetenskaplike vooruitgang, hervoorraadsendings en moontlike ruimteverkenning met bemanning. Die toekoms van ruimtereise lyk belowend met Sierra Space wat die pad lei.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die doel van Sierra Space se Dream Chaser-ruimtevliegtuig?

Sierra Space se Dream Chaser-ruimtevliegtuig is ontwerp om NASA se kontrak te vervul vir die lansering van robot-hervoorsieningsendings na die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Dit het ten doel om 'n betroubare en doeltreffende manier te verskaf om vrag en potensieel bemanningslede na en van die wentelende laboratorium te vervoer.

2. Sal die Dream Chaser-ruimtevliegtuig eksperimente van die ISS kan terugstuur?

Ja, soortgelyk aan SpaceX se Dragon-kapsule, sal die Dream Chaser-ruimtevliegtuig die vermoë hê om eksperimente en ander hardeware van die ISS terug na die aarde terug te stuur. Hierdie kenmerk onderskei dit van ander vragvragskip wat tans in bedryf is.

3. Wat is Sierra Space se toekomsplanne vir die Dream Chaser-ruimtevliegtuig?

Sierra Space is van voorneme om die gebruik van die Dream Chaser-ruimtevliegtuig verder uit te brei as robot-hervoorsiening-missies. Die maatskappy beoog om in die toekoms missies met bemanning te loods, wat sy vermoëns en potensiële bydraes tot ruimteverkenning verder uitbrei.