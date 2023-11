Sierra Space's Dream Chaser: 'n Nuwe Era in Spacecraft Exploration

Sierra Space het onlangs sy baanbrekende prestasie onthul: Dream Chaser, wat nou amptelik erken word as 'n ten volle funksionele ruimtetuig. In teenstelling met sy voorkoms as 'n miniatuur Ruimtependeltuig, lyk Dream Chaser nie net soos die ikoniese pendeltuig se vlugvermoë nie, maar boots dit ook na, wat dit 'n merkwaardige ingenieurswese maak. Met 'n lengte van 15 voet en die kapasiteit om sewe ruimtevaarders te akkommodeer, het Dream Chaser 'n kontrak met NASA verkry vir sewe vragafleweringsmissies na die Internasionale Ruimtestasie onder die Commercial Resupply Service 2 (CRS2)-ooreenkoms.

Die ruimtetuig gaan bo-op 'n United Launch Alliance Atlas V-vuurpyl lanseer en, na voltooiing van sy missie, terugkeer na die aarde met 'n sagte landing op 'n aanloopbaan, wat die landingstyl van die Space Shuttle weerspieël. Deur belangrike voorrade na die ISS te vervoer, sal Dream Chaser by die Shuttle Landing Facility by Kennedy Space Centre in Florida land vir sy NASA-missies.

Die eerste voertuig, genaamd Tenacity, is voltooi en sal binnekort na NASA se Neil A. Armstrong-toetsfasiliteit in Ohio vervoer word, waar dit teen die einde van 2023 omvattende voorvlug-ondersoeke sal ondergaan. missie na die ISS, waarskynlik vroeg in 2024. Merkwaardig genoeg is Dream Chaser herbruikbaar vir tot 15 missies, en 'n tweede ruimtetuig, DC-100, is reeds in produksie by die maatskappy se vervaardigingsfasiliteit in Colorado.

Daarbenewens het Sierra Space planne aangekondig vir 'n bemande weergawe van Dream Chaser, aangewys DC-200. Hierdie variant beskik oor 'n buigsame argitektuur wat beide ruimtevaarders en vrag kan vervoer. Anders as sy voorganger, kan die bemande ruimtevliegtuig op enige versoenbare kommersiële aanloopbaan wêreldwyd land, wat lyk soos die bedrywighede van 'n smalromp kommersiële vliegtuig. Alhoewel NASA tans die SpaceX Dragon-kapsule en Boeing se verwagte Starliner vir bemanningsmissies besit, beoog Sierra Space om ook vervoerdienste vir privaat individue aan te bied.

Hierdie prestasie is as 'n belangrike mylpaal beskou deur Tom Vice, uitvoerende hoof van Sierra Space, wat die jare van vermetele drome en toegewyde pogings beklemtoon het wat uitgeloop het op die verwesenliking van Dream Chaser. Hierdie deurbraak ruimtetuig beloof om ruimtereise te herdefinieer en ontsag en nuuskierigheid by ruimte-entoesiaste en die breër publiek aan te wakker. Terwyl ons gretig die toekoms verwag, gaan Sierra Space voort om grense te verskuif, wat die weg baan vir 'n nuwe era in ruimtetuigverkenning.

Algemene vrae

1. Wat is Dream Chaser?

Dream Chaser is 'n ruimtetuig wat deur Sierra Space ontwikkel is, met vlugvermoëns wat aan die Ruimtependeltuig herinner. Dit het 'n kontrak met NASA verkry vir vragafleweringsendings na die Internasionale Ruimtestasie.

2. Wanneer sal die eerste sending na die ISS plaasvind?

Die eerste sending na die ISS sal na verwagting vroeg in 2024 plaasvind, na die voltooiing van voorvlugtoetsing.

3. Kan Dream Chaser ruimtevaarders dra?

Terwyl NASA reeds bemande ruimtetuie in gebruik het, beplan Sierra Space om 'n bemande variant genaamd DC-200 bekend te stel, wat in staat is om sowel ruimtevaarders as vrag te vervoer.

4. Is Dream Chaser herbruikbaar?

Ja, Dream Chaser is herbruikbaar vir tot 15 missies, wat dit 'n kostedoeltreffende en volhoubare ruimtetuigoplossing maak.

5. Watter impak sal Dream Chaser op ruimtereise hê?

Dream Chaser is 'n baanbrekende ruimtetuig wat ruimtereise herdefinieer deur die vlugvermoëns van die Ruimtependeltuig met moderne tegnologie te kombineer. Die veelsydigheid en herbruikbaarheid daarvan bied nuwe moontlikhede vir vrag- en bemanningsvervoermissies.