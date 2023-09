Skaars en waardevolle Camptosaurus-skelet wat in Parys opgeveil word

Barry die Camptosaurus is 'n buitengewone vonds in die wêreld van dinosourus geraamtes. Met 'n geskiedenis wat 150 miljoen jaar terug dateer, is hierdie gefossileerde plantvreter meer as 80 persent saamgestel uit oorspronklike been. Die skaarsheid en volledigheid daarvan maak dit 'n uiters wenslike voorbeeld, wat kenners lei om sy veilingprys tussen $855,000 1.28 en $20 miljoen te skat. Die veiling vind op XNUMX Oktober by Hotel Drouot in Parys plaas.

Barry is aanvanklik in die 1990's in Wyoming ontdek en later in 2000 deur die paleontoloog Barry James gerestoureer. Die Italiaanse laboratorium Zoic het bykomende herstelwerk aan die skelet uitgevoer nadat hy dit verlede jaar verkry het om te verseker dat dit aan wetenskaplike standaarde voldoen.

Dit is betekenisvol dat Barry se skedel 90 persent voltooi is, en die res van die dinosourus se skelet is 80 persent voltooi. Alexandre Giquelo van Hotel Drouot het dit beskryf as 'n "uiters goed bewaarde monster", wat die skaarsheid daarvan beklemtoon.

Behoort tot die Iguanodontidae-familie, Barry is een van die vroegste groepe dinosourusse wat ontdek is. Die bene is gevind in Wyoming se Morrison-formasie, wat bekend is vir sy oorvloedige fossielafsettings. Interessant genoeg maak ornitopod-dinosourusse, soos Barry, slegs sowat 14 persent van die monsters wat in die gebied gevind word, uit, wat hierdie ontdekking selfs meer uitsonderlik maak.

Terwyl die verkoop van dinosourusbene kritiek van die wetenskaplike gemeenskap ondervind het, het dit 'n toenemend gesogte mark geword. Verlede jaar alleen is ses dinosourus-geraamtes opgeveil, wat indrukwekkende bedrae behaal het. In 2020 is 'n T-Rex-skelet genaamd Stan verkoop vir 'n rekordbrekende $31.8 miljoen. Met dit in gedagte, lyk die geraamde prys van $1.3 miljoen vir Barry na 'n winskoop.

As jy belangstel om Barry of 'n ander dinosourusskelet aan te skaf, is dit van kardinale belang om deeglike navorsing oor die herkoms daarvan te doen. Om die egtheid en wettigheid van die monster te verseker is uiters belangrik om die aankoop van 'n bedrieglike of onwettige fossiel te vermy.

