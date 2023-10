Die bou van huise op die maan: NASA se plan vir 'n maanonderverdeling en verder

NASA beplan om na die maan terug te keer en hierdie keer sal dit 'n langtermynverblyf wees. Die agentskap beoog om teen 2040 huise op die maan te bou, nie net vir ruimtevaarders nie, maar ook vir gewone burgerlikes. Hierdie ambisieuse doelwit is afhanklik van die suksesvolle voltooiing van 'n nuwe maanlanding.

Om dit te bereik, beplan NASA om 3-D-druktegnologie te gebruik en 'n gespesialiseerde maanbeton gemaak van rotsskyfies, mineraalfragmente en maanstof. Die agentskap sal 'n 3-D-drukker na die maan stuur, wat gebruik sal word om strukture laag vir laag met behulp van die maanbeton te bou. Hierdie tegnologie, bekend as Project Olympus, gebruik hulpbronne wat op ander planete gevind word eerder as om op materiale van die Aarde af te vertrou.

Samewerking met akademiese instellings en bedryfsleiers het nuwe moontlikhede vir NASA geopen. Die agentskap is meer samewerkend as ooit tevore, en dit het die speelveld vir ruimteverkenning vergroot. NASA se direkteur van tegnologie-rypwording, Niki Werkheiser, glo dat met die regte mense en kernvermoëns in plek, die doelwit van maanstrukture teen 2040 bereikbaar is.

Daar is egter uitdagings om te oorkom. Een groot struikelblok is die skuur en giftige maanstof, wat risiko's vir beide geboue en menslike gesondheid inhou. NASA-wetenskaplikes het toetse op gesimuleerde maanstof gedoen om oplossings te vind. Die idee om 3-D-drukwerk te gebruik om huise op die maan te bou, het na vore gekom as 'n potensiële oplossing. As huise op aarde 3-D gedruk kan word deur grond te gebruik, hoekom gebruik dan nie maangrond om strukture op die maan te bou nie?

NASA se terugkeer na die maan, bekend as die Artemis-program, is vernoem na die tweelingsuster van Apollo. Die agentskap het reeds die Artemis I-sending van stapel gestuur, wat om die maan gesirkel het en veilig na die aarde teruggekeer het. Artemis II, wat vir November 2024 geskeduleer is, sal die eerste vrou en eerste Swart persoon in die geskiedenis op 'n 10-dae vlug om die maan dra. Artemis III, wat vir een jaar later beplan word, sal mense op die maanoppervlak sien land. Bykomende bemanningsmissies word deur die dekade beplan.

Terwyl planne vir huise op die maan tans in die leweringstadium is, het argitekte en konstruksietegnologiemaatskappye soos ICON idees vir maanhabitatte gekonseptualiseer. ICON, in vennootskap met NASA, beoog om 'n ruimtegebaseerde konstruksiestelsel te ontwikkel wat alles van habitatte tot vuurpyllandingsblokke kan druk deur gebruik te maak van betonmenging op die terrein.

Ten slotte, NASA se plan om huise op die maan te bou teen 2040 is 'n ambisieuse dog haalbare doelwit. Met vooruitgang in 3-D-druktegnologie en vennootskappe met bedryfsleiers soos ICON, glo die agentskap dat 'n volhoubare menslike teenwoordigheid op die maan binne bereik is. Die sukses van hierdie poging kan die weg baan vir toekomstige kolonisasiepogings op Mars en verder.

Bronne:

– The New York Times (bronartikel)

– NASA