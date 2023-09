Die rol van mitochondriale DNA in menslike voortplanting

Hierdie artikel ondersoek nuwe navorsing wat die wetenskaplike begrip bevestig dat mitochondriale DNA (mtDNA) uitsluitlik van die moeder geërf word. Die studie, gepubliseer in die joernaal Nature Genetics, was 'n samewerking tussen Oregon Health & Science University en ander instellings.

Voorheen is geglo dat vaderlike mtDNA uitgeskakel is na bevrugting, maar die studie het bevind dat volwasse sperm 'n klein aantal mitochondria dra, alhoewel hulle nie ongeskonde mtDNA het nie. Navorsers het ook ontdek dat spermselle nie 'n proteïen het wat noodsaaklik is vir mtDNA instandhouding nie. Die rede vir hierdie uitsluiting is tans onbekend, maar dit kan verband hou met sperm se hoë energiebehoeftes tydens bevrugting, wat kan lei tot die ophoping van mtDNA-mutasies.

Daarteenoor maak ontwikkelende eiers, bekend as oösiete, hoofsaaklik staat op omliggende selle vir energie en handhaaf relatief ongerepte mtDNA. Hierdie onderskeid dra by tot die evolusionêre voordeel om uitsluitlik moederlike mtDNS te erf, aangesien dit die risiko van siekteveroorsakende mtDNS-mutasies in nageslag beperk. Mutasies in mtDNA kan tot dodelike afwykings lei wat organe met hoë-energie-eise, soos die hart, spiere en brein, aantas.

Om die oordrag van bekende mtDNA-afwykings te voorkom, is mitochondriale vervangingsterapie (MRT) ontwikkel. MRT behels die vervanging van mutante mtDNA met gesonde mtDNA van skenker-eiers deur in vitro-bevrugting. Kliniese proewe vir MRT in die Verenigde State is egter tans beperk, en proewe word in ander lande soos die Verenigde Koninkryk en Griekeland uitgevoer.

Die nuwe ontdekking rakende die rol van mtDNA in spermrypwording en bevrugting het belangrike implikasies vir menslike vrugbaarheid en kiemselterapie. Om die funksie van proteïene betrokke by mtDNA-instandhouding te verstaan, kan lei tot vooruitgang in onvrugbaarheidsbehandelings en geassisteerde voortplantingstegnologieë.

Bron: ANI | | Geplaas deur Tapatrisha Das, Washington Dc, 20 Sep 2023

Definisies:

– Mitochondriale DNA (mtDNA): Die genetiese kode wat in die mitochondria gestoor word, wat optree as die kragbron van elke sel in die liggaam.

– Oösiet: 'n Ontwikkelende eiersel.

– Mitochondriale transkripsiefaktor A (TFAM): 'n Proteïen wat noodsaaklik is vir mtDNA instandhouding.

– Mitochondriale vervangingsterapie (MRT): ’n Metode om mutante mtDNA met gesonde mtDNS te vervang deur in vitro-bevrugting.

