Wiskundige model onthul die patrone en beweging van sperm

By

Navorsers aan die Universiteit van Bristol het 'n verband tussen die vorming van sebrastrepe en die swembeweging van sperm ontdek. Voortbou op die idees van wiskundige Alan Turing, wat die konsep van reaksie-diffusiestelsels voorgestel het, het die span die patrone ontleed wat deur die flagellum van sperm geskep word. Hierdie patrone, wat soortgelyk is aan dié wat in chemiese reaksies voorkom, word aangedryf deur die beweging van molekulêre motors in die flagellum. Deur die flagellêre slag met reaksie-diffusie-dinamika te simuleer, kon die navorsers die waargenome bewegings van sperm en Chlamydomonas reinhardtii, 'n soort groen alge, vasvang.

Terwyl reaksie-diffusie-modelle deur bioloë gedebatteer is as gevolg van hul vereenvoudiging van komplekse biologiese prosesse, bied dit 'n waardevolle hulpmiddel om die draaibeweging van spermsterte te verstaan. Die navorsers se minimale model het die kloppatrone van flagella akkuraat voorgestel, en die simulasies is vergelyk met eksperimentele data om hul bevindinge te bekragtig.

Hierdie navorsing werp nie net lig op die ingewikkelde werking van spermmotiliteit nie, maar stel ook voor dat die natuur soortgelyke patrone en oplossings oor verskillende spesies volg. Om spermbeweging te verstaan ​​is van kardinale belang vir die ondersoek van manlike vrugbaarheid, en die bevindinge van hierdie studie het beduidende implikasies in daardie verband.

Die studie, wat die verband tussen flagellapatrone en beweging in sperm ondersoek, is in Nature Communications gepubliseer.

Bronne:

- Universiteit van Bristol

– Natuurkommunikasie