Die drieliggaamprobleem: Wiskundiges ontdek 12,000 XNUMX nuwe oplossings

’n Span wiskundiges van regoor die wêreld beweer dat hulle 12,000 XNUMX nuwe oplossings gevind het vir die berugte moeilike drieliggaamprobleem in fisika en wiskunde. Die drieliggaamprobleem behels die komplekse taak om stabiele wentelbane te bereken wanneer drie voorwerpe gravitatief met mekaar in wisselwerking tree. Terwyl tweeliggaamstelsels met net 'n paar wiskundige vergelykings beskryf kan word, maak die byvoeging van 'n derde liggaam die wiskunde aansienlik meer uitdagend.

Isaac Newton het die bewegingswette meer as 300 jaar gelede geformuleer, en sedertdien werk wiskundiges daaraan om oplossings vir die drieliggaamprobleem te vind. Hierdie nuwe ontdekkings, gepubliseer as 'n voordruk op die arXiv-databasis, bied 'n aansienlike toevoeging tot die bestaande kennis, wat uit slegs 'n paar honderd scenario's bestaan ​​het.

Die nuut ontdekte bane in die drieliggaamprobleem is ingewikkeld en gedraai, en lyk soos pretzels en krabbels. Die drie betrokke hipotetiese voorwerpe begin in rus en word dan in verskeie spirale na mekaar getrek as gevolg van hul gravitasie-aantrekkingskrag. Nadat hulle verby mekaar geslinger het, beweeg hulle verder uitmekaar totdat swaartekrag hulle weer bymekaar bring, wat hierdie patroon onbepaald herhaal. Studie skrywer Ivan Hristov glo dat hulle met beter tegnologie moontlik vyf keer meer oplossings kan vind.

Terwyl drieliggaamstelsels algemeen in die heelal voorkom, met talle sterrestelsels met veelvuldige planete of sterre wat om mekaar wentel, is die stabiliteit van hierdie nuut ontdekte bane van kardinale belang vir hul praktiese gebruik. Sterrekundiges kan moontlik hierdie oplossings gebruik om die kosmos beter te verstaan, maar as die wentelbane nie stabiel is nie, sal hulle nie byhou in werklike sterstelsels nie.

Om stabiliteit te bepaal, is verdere navorsing nodig, aangesien ander kragte die baanpatrone kan ontwrig. Juhan Frank, 'n sterrekundige aan die Louisiana State University, spreek skeptisisme uit oor die stabiliteit van hierdie nuwe bane. Hy stel voor dat drieliggaamstelsels geneig is om in 'n binêre stelsel te breek en 'n derde liggaam wat ontsnap, tipies die minste massiewe van die drie.

Nietemin, vanuit 'n teoretiese perspektief, is hierdie nuwe oplossings 'n merkwaardige wiskundige prestasie. Of dit nou stabiel of onstabiel is, hulle dra aansienlik by tot die begrip van die drieliggaamprobleem en hou groot teoretiese belang.

