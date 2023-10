Nieu-Seeland se ondergrondse waterreservoir kan help om die raaisel van stadige gly-aardbewings te ontsluit

Navorsers het 'n baanbrekende ontdekking aan die kus van Nieu-Seeland gemaak - 'n massiewe waterreservoir wat diep in die sediment en rots van 'n antieke vulkaniese plato begrawe is. Hierdie reservoir, wat twee myl onder die seebodem geleë is, is gelykstaande aan die grootte van 'n hele see. Terwyl die bestaan ​​van water in foute wat verband hou met aardbewings wat stadig gly, ook bekend as "stille aardbewings", reeds bekend was, is die omvang van hierdie waterreservoir ongekend.

Stadige gly-gebeurtenisse stel tektoniese spanning meer geleidelik oor 'n langer tydperk vry in vergelyking met tipiese aardbewings. Die oorsake agter hierdie stadige aardbewings, wat gereeld by sekere foute voorkom, het ontwykend gebly. Hierdie nuut ontdekte kolossale waterreservoir kan antwoorde op hierdie langdurige raaisel verskaf.

Die navorsing, gelei deur die span van die Universiteit van Texas Instituut vir Geofisika (UTIG), het seismiese beelding en geologiese boor gebruik om die waterreservoir te identifiseer en te ondersoek. Dr Andrew Gase, die hoofskrywer van die studie, vra vir dieper boor om die uitwerking van die water op die fout en die omliggende druk te bepaal. Hierdie dieper begrip kan lei tot 'n meer presiese begrip van groot aardbewings.

Die terrein van die reservoir is 'n oorblyfsel van 'n vulkaniese uitbarsting wat ongeveer 125 miljoen jaar gelede plaasgevind het. Dr. Gase het 'n 3D-model van die antieke vulkaniese terrein gerekonstrueer deur seismiese skanderings te gebruik, wat dik sedimentlae onthul wat dormante vulkane omhul. Laboratoriumtoetse op vulkaniese rotsmonsters het bevestig dat byna 50% van die rotsvolume water was.

Interessant genoeg was die waterinhoud in die kors aansienlik hoër as wat verwag is vir sy ouderdom. Die navorsers glo dat die aanvanklike vlak see, waar die uitbarstings plaasgevind het, die vulkaniese formasies verweer het tot poreuse strukture wat water kon vashou. Met verloop van tyd het hierdie formasies in klei verander en die water verder vasgevang.

Die ontdekking dui daarop dat ondergrondse waterdruk 'n deurslaggewende rol speel in die fasilitering van stadige gly-aardbewings. In tipiese gevalle word sedimente wat met water versadig is langs die fout begrawe, wat die water ondergronds beperk. In hierdie geval dryf die antieke vulkaniese oorblyfsels en hul transformasie in klei egter aansienlike volumes water afwaarts, wat bydra tot die voorkoms van stadige gly-aardbewings.

Die implikasies van hierdie bevinding strek verder as Nieu-Seeland. UTIG Direkteur Demian Saffer stel voor dat soortgelyke scenario's in aardbewingfoute wêreldwyd teenwoordig kan wees. Hierdie ontdekking ondersteun die hipotese dat die korrelasie tussen vloeistowwe, soos water, en tektoniese foutbeweging aardbewinggedrag kan beïnvloed. Die navorsing open nuwe geleenthede vir verdere veldeksperimente om hierdie hipotese op 'n groter skaal te toets.

Die studie is befonds deur verskeie navorsingsagentskappe, insluitend die Amerikaanse Nasionale Wetenskapstigting, in samewerking met Nieu-Seeland, Japan en die Verenigde Koninkryk. Die resultate is in die joernaal Science Advances gepubliseer.

Bronne:

- Universiteit van Texas Instituut vir Geofisika

– Wetenskapvooruitgang