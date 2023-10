Die ontdekking van 'n ou sonstorm en die implikasies daarvan vir die moderne samelewing

Wetenskaplikes van die Verenigde Koninkryk, Frankryk en die Tsjeggiese Republiek het 'n merkwaardige toename in radiokoolstofvlakke wat 14,300 XNUMX jaar terug dateer, aan die lig gebring deur die ondersoek van antieke boomringe wat in die Franse Alpe gevind is. Hierdie oplewing in radiokoolstof is vermoedelik die gevolg van 'n enorme sonstorm, die belangrikste wat nog ooit aangeteken is.

Die studie het gefokus op die ontleding van boomstamme wat in die geërodeerde oewers van die Drouzetrivier in die Suidelike Franse Alpe bewaar is. Hierdie subfossiele boomringe is gedissekteer en ondersoek, wat gelei het tot die ontdekking van 'n ongekende radiokoolstofpiek presies 14,300 XNUMX jaar gelede.

Deur hierdie afwyking te vergelyk met berilliummetings vanaf Groenlandse yskerns, het die navorsers gepostuleer dat hierdie piek veroorsaak is deur 'n geweldige sonstorm, wat groot hoeveelhede energieke deeltjies in die aarde se atmosfeer sou vrygestel het.

Hierdie nuut bespeurde storm oortref in omvang die voorheen bevestigde Miyake-gebeure, uiterste sonstorms wat in die afgelope 15,000 993 jaar voorgekom het. Die Miyake-gebeure, insluitend hierdie een wat onlangs ontdek is, is op 'n baie groter skaal. Die mees onlangse bevestigde gebeure het in 774 nC en XNUMX nC plaasgevind.

Die implikasies van sulke kolossale sonstorms in die huidige dag is rede tot kommer. Hierdie storms kan moontlik aansienlike skade aan die moderne tegnologiese samelewing veroorsaak. Telekommunikasie, satellietstelsels en elektrisiteitsnetwerke kan grootliks benadeel word, wat aansienlike finansiële verliese tot gevolg het. Transformators in elektrisiteitsnetwerke kan permanent beskadig word, wat lei tot wydverspreide stroomonderbrekings wat maande lank duur. Satelliete, wat noodsaaklik is vir navigasie en kommunikasie, kan ook permanente skade ly, wat hulle onbruikbaar maak. Daarbenewens sal ruimtevaarders aansienlike bestralingsrisiko's in die gesig staar.

Om die risiko's wat hierdie gebeure inhou te verstaan, is noodsaaklik vir paraatheid. Die versterking van kommunikasie- en energiestelsels en die ontwikkeling van metodes om hulle teen potensiële skade te beskerm, is noodsaaklik om die samelewing te beskerm teen die potensiële verwoesting wat deur uiterste sonstorms veroorsaak word.

Bron: IANS (geen skakel verskaf nie)