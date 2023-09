Die Parker-ruimtetuig getuig van ongekende sonvlam

Die Parker-ruimtetuig, die naaste mensgemaakte voorwerp aan die Son, het deur 'n kragtige sonontploffing, bekend as 'n koronale massa-uitwerping (CME), gevlieg, wat navorsers unieke insigte oor hierdie uitbarstings bied. Uitbarstings van die Son kan miljarde ton gelaaide deeltjies vrystel wat, wanneer dit na die aarde gerig word, die potensiaal het om satellietelektronika, elektriese roosters te ontwrig en selfs vastelandwye verduistering te veroorsaak.

Die Parker-sonde, wat die vinnigste mensgemaakte voorwerp is, het die CME opgespoor en daardeur gegaan, wat wetenskaplikes in staat gestel het om die gebeurtenis in ongekende detail waar te neem. Die ruimtetuig was net 9.2 miljoen kilometer (5.7 miljoen myl) weg van die Son se oppervlak, nader as wat Mercurius ooit aan ons ster kom.

Die waarnemings wat deur die Parker-ruimtetuig gemaak is, het aan die lig gebring dat die CME teen snelhede van meer as 1,350 840 kilometer (1859 myl) per sekonde gereis het. As 'n soortgelyke opvlam die aarde sou tref, kan dit moontlik so kragtig wees soos die XNUMX Carrington-gebeurtenis, wat beskou word as die kragtigste aangetekende sonstorm wat die aarde getref het. So 'n gebeurtenis vandag kan wydverspreide stroomonderbrekings veroorsaak en kommunikasiestelsels ontwrig as dit nie betyds opgespoor word nie.

Die Parker-sonde het egter onaangeraak deur die sonstorm gebly weens sy hitteskild en termiese beskermingstelsel. Dit het ongeveer twee dae spandeer om die CME waar te neem, wat wetenskaplikes van ongekende data oor hierdie hemelse gebeure voorsien het.

Wetenskaplikes ontleed tans die metings wat deur die ruimtetuig binne die CME ingesamel is en vergelyk dit met data wat daarbuite ingesamel is. Hierdie ontleding sal navorsers help om 'n beter begrip saam te stel van hoe hierdie gebeure ontvou en die verbande tussen verskillende verskynsels.

Soos die Son sonmaksimum nader, 'n 11-jaar hoogtepunt in sy aktiwiteitsiklus, verwag wetenskaplikes dat die Parker-ruimtetuig meer massiewe CME's sal waarneem. Die ruimtetuig se volgende sonkrag verbyvlieg sal op 27 September plaasvind.

