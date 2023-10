Nuwe Samuel Oschin-lug- en ruimtesentrum om die ruimtependeltuig Endeavour te huisves

Die Samuel Oschin Air and Space Centre, die permanente tuiste van NASA se afgetrede ruimtependeltuig Endeavour, het sy amptelike baanbrekerseremonie op 1 Junie 2022 in Los Angeles gehou. Die sentrum, wanneer dit oopmaak, sal 150 uitstallings bevat wat versprei is oor drie multi-vlak galerye, getiteld "Air", "Space" en "Shuttle." Dit sal vier verdiepings en 100,000 XNUMX vierkante voet uitstalruimte beslaan.

Die nuwe ruimtesentrum, geleë by die California Science Center, sal besoekers 'n unieke geleentheid bied om te leer oor die geskiedenis en tegnologiese vooruitgang van lug- en ruimtereise. Die uitstallings sal verskeie artefakte en interaktiewe uitstallings ten toon stel om besoekers van alle ouderdomme te betrek en op te voed.

Een van die hoogtepunte van die sentrum sal die vertoning van die ruimtependeltuig Endeavour self wees. Die pendeltuig sal in 'n regop posisie uitgestal word, sodat besoekers dit van naby kan sien en sy binnekant kan verken. Die pendeltuig se sendingkolle, wat deur die ruimtevaarders tydens hul vlugte gedra is, is ook tydens die baanbreker-seremonie ten toon gestel.

Boonop sal die sentrum 'n ruimtegalery hê wat 'n blik op die wonders van die buitenste ruimte bied. Besoekers sal die kans kry om te leer oor hemelliggame, ruimteverkenningsmissies en die nuutste ontdekkings in ruimtewetenskap. Die galery sal pragtige beeldmateriaal en interaktiewe uitstallings insluit om die ervaring onvergeetlik te maak.

Die Samuel Oschin Air and Space Centre is 'n belangrike toevoeging tot Los Angeles se kulturele landskap en sal ongetwyfeld ruimte-entoesiaste en nuuskieriges lok. Dit sal dien as 'n platform om toekomstige generasies te inspireer om loopbane in STEM-velde te volg en voort te gaan om die grense van menslike ruimteverkenning te verskuif.

Bronne:

– Foto deur Gene Blevins/bydraende fotograaf

– Kalifornië Wetenskapsentrum

- NASA