Massiewe oseaan ontdek onder die aardkors

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak – daar is 'n massiewe oseaan versteek onder die aardkors. Die water, wat in 'n rots bekend as 'ringwoodite' gestoor word, is 400 myl ondergronds geleë. Hierdie bevinding het gelei tot die besef dat daar drie keer meer water onder die oppervlak is as in al die oseane saam.

Die water word gestoor in 'n unieke toestand wat 'n sponsagtige toestand genoem word, wat nie 'n vloeistof, vaste stof of gas is nie, maar 'n vierde toestand. Die kristalstruktuur van ringhoutiet laat dit toe om waterstof aan te trek en water vas te vang, wat dit soos 'n spons laat optree.

Geofisikus Steve Jacobsen, deel van die span agter die ontdekking, het gesê: "Ek dink ons ​​sien uiteindelik bewyse vir 'n hele-Aarde-watersiklus, wat kan help om die groot hoeveelheid vloeibare water op die oppervlak van ons bewoonbare planeet te verklaar."

Die ontdekking is gemaak deur aardbewings te bestudeer en die skokgolwe wat deur seismometers opgetel is, te ontleed. Die teenwoordigheid van water in die rots is deur hierdie seismiese lesings bevestig.

Hierdie ontdekking het beduidende implikasies vir ons begrip van die Aarde se watersiklus en die groot hoeveelheid water op ons planeet. Dit werp ook lig op die geheimenisse wat onder die aardkors versteek is en beklemtoon die voortdurende wonder van die natuur.

Benewens hierdie merkwaardige bevinding, het wetenskaplikes ook onlangs 'n heeltemal nuwe ekosisteem onder vulkaniese kors met die hulp van 'n onderwaterrobot ontdek. Hierdie ontdekkings herinner ons daaraan dat daar nog baie is om te leer oor ons planeet en sy verborge geheime.

Bronne:

– Wetenskaplike artikel: 'Dehidrasie wat aan die bokant van die onderste mantel smelt'

– Geofisikus Steve Jacobsen