Nieu-Seeland se Taupō-uitbarsting gedateer na AD 232 met Antarktiese vulkaniese glas

Wetenskaplikes het vulkaniese glasskerwe in Wes-Antarktika ontdek wat bewys lewer van Nieu-Seeland se Taupō-vulkaanuitbarsting, wat ongeveer 1,800 5,000 jaar gelede plaasgevind het. Hierdie vonds sal help om die presiese jaar van hierdie massiewe uitbarsting te bepaal. Die Taupō-uitbarsting word beskou as een van die mees gewelddadige uitbarstings in die afgelope XNUMX XNUMX jaar.

Radiokoolstofdatering het voorgestel dat die uitbarsting in 232 nC plaasgevind het, maar sommige kenners het aangevoer dat die bewyse moontlik besmet was en dat die uitbarsting baie later plaasgevind het. Die onlangse ontdekking van geochemies unieke vulkaniese glasskerwe wat diep in 'n yskern begrawe is, bevestig egter dat die uitbarsting in die laat somer of vroeë herfs van die jaar 232 plaasgevind het.

Die navorsers het ses skerwe geïdentifiseer wat teruggevoer is na die Taupō-uitbarsting en 'n sewende skerf van 'n veel vroeëre uitbarsting van dieselfde vulkaan, bekend as die Ōruanui-uitbarsting, wat ongeveer 25,500 XNUMX jaar gelede plaasgevind het. Die skerwe is op soortgelyke dieptes gevind, wat daarop dui dat die glas van die Ōruanui-uitbarsting naby die vulkaan begrawe is en later tydens die Taupō-uitbarsting in die atmosfeer gelanseer is.

Die vulkaniese glas is deur sterk suidwestelike winde versprei, wat oor 3,100 5,000 myl (XNUMX XNUMX kilometer) gereis het om Wes-Antarktika te bereik. Deur die omliggende yslae te ontleed, kon navorsers vasstel wanneer die glasskerwe in Antarktika beland het. Die ontdekking van glas van beide uitbarstings van dieselfde vulkaan verskaf sterk bewyse wat die oorsprong van die vulkaniese puin as Taupō bevestig.

Die Taupō-uitbarsting het etlike dae tot etlike weke geduur en het gelei tot 'n lawa-ontploffing wat 'n gebied verwoes het wat 7,700 20,000 vierkante myl (XNUMX XNUMX vierkante kilometer) beslaan. Die afstand tussen die vulkaan in Nieu-Seeland en Wes-Antarktika beklemtoon die krag van hierdie uitbarstings, aangesien vulkaniese puin deur hoë hoogte winde opgetel is.

Hierdie studie werp lig op die moeilikheid om vulkaniese gebeurtenisse in Antarktiese yskerne op te spoor en te valideer. Verdere navorsing en ontleding van hierdie antieke vulkaniese glasskerwe sal bydra tot ons begrip van die tydsberekening en impak van vorige uitbarstings.

Bron: Wetenskaplike verslae