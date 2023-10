Massiewe lae-aarde-baan kommunikasiesatelliete kan sterrekunde ontwrig

Waarnemings van die BlueWalker 3-prototipe-satelliet het aan die lig gebring dat dit een van die helderste voorwerpe in die naghemel is, wat alles behalwe die helderste sterre oortref. Dit het kommer onder sterrekundiges laat ontstaan ​​oor die moontlike ontwrigting wat veroorsaak word deur groot satellietkonstellasies in ons vermoë om die sterre waar te neem en radio-astronomie uit te voer.

Verskeie maatskappye beplan om konstellasies van satelliete bekend te stel wat mobiele of breëbanddienste wêreldwyd kan lewer. Hierdie satelliete moet in 'n lae-aarde-baan wees en kan relatief groot wees, wat 'n bedreiging vir naghemelwaarnemings inhou. In reaksie hierop het 'n internasionale span wetenskaplikes onder leiding van sterrekundiges van die IAU-sentrum vir die beskerming van die donker en stil lug teen satellietkonstellasie-interferensie (CPS) die impak van die BlueWalker 3-satelliet op sterrekunde beoordeel.

Die BlueWalker 3-satelliet, wat deur AST SpaceMobile gelanseer is, is 'n prototipe vir 'n beplande konstellasie van meer as honderd soortgelyke satelliete wat bedoel is vir gebruik in mobiele kommunikasie. Die satelliet se helderheid is ontleed deur 'n internasionale waarnemingsveldtog, wat bydraes van beide professionele en amateur-sterrekundiges van verskeie plekke regoor die wêreld ingesluit het.

Die data wat oor 'n tydperk van 130 dae ingesamel is, het 'n skerp toename in helderheid getoon wat saamval met die ontvouing van die satelliet se 64 vierkante meter antenna-skikking. Dit maak dit die grootste kommersiële antennastelsel wat ooit in 'n lae-aarde-baan ontplooi is. Om die baan van die satelliete te voorspel is van kardinale belang vir sterrekundiges om hulle te vermy of ten minste hul posisies in die data te ken. Dit is egter 'n uitdaging om hul helderheid te versag, aangesien die maskering van hul posisie dataverlies vir daardie gedeelte van die lug tot gevolg sal hê.

Benewens sigbare waarnemings, hou BlueWalker 3 ook 'n bedreiging vir radio-astronomie in, aangesien dit teen radiofrekwensies na aan dié wat deur radioteleskope gebruik word, uitsaai. Tans is sterrewagbeskerming teen radio-interferensie hoofsaaklik van toepassing op aardsenders en is dit dalk nie voldoende om radioteleskope teen satellietuitsendings te beskerm nie.

Die Internasionale Astronomiese Unie (IAU) en CPS-vennote erken die belangrikheid van satellietkonstellasies vir globale kommunikasie, maar beklemtoon die behoefte aan strategieë om die impak daarvan op astronomiese waarnemings te minimaliseer. Verdere navorsing is nodig om metodes te ontwikkel om bestaande en opkomende teleskope te beskerm teen die talle satelliete wat beplan word vir lansering in die toekoms.

Waarnemings van BlueWalker 3 sal voortgaan, met planne om sy termiese emissie later vanjaar te bestudeer. Verdere besprekings oor hierdie onderwerp sal by die IAU Simposium: Sterrekunde en satellietkonstellasies: Pathways Forward in Oktober plaasvind.

Bron: Sangeetha Nandakumar, "Die hoë optiese helderheid van die BlueWalker 3-satelliet," Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7. [Bron: Imperial College London]