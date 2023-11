Sterrekundiges neem ongekende effekte van gammastraaluitbarsting op die aarde se ionosfeer waar

’n Onlangse astronomiese gebeurtenis het wetenskaplikes in verwondering gelaat terwyl hulle die voorheen ongesiene uitwerking van ’n gammastraaluitbarsting op die Aarde se boonste ionosfeer aanskou. Die gebeurtenis, bekend as GRB 221009A, het byna twee biljoen ligjare weg ontstaan ​​en het die ionosfeer verlig met sy aankoms in Oktober 2022.

Gammastraaluitbarstings is hoogs energieke strome protone wat gegenereer word deur kataklismiese gebeure soos supernovas of die ineenstorting van 'n ster in 'n swart gat. Hierdie sarsies stel fotone vry by uiterste golflengtes van die elektromagnetiese spektrum, met sommige gevalle wat selfs gate in ruimte-tyd skeur.

Wat GRB 221009A onderskei, is dat dit die eerste keer is dat sterrekundiges die impak van 'n gammastraaluitbarsting op die boonste ionosfeer waarneem. Vorige metings het uitsluitlik op die onderste ionosfeer gefokus. Hierdie ongekende gebeurtenis het 'n wêreld van "nuwe fisika" oopgemaak wat sterrekundiges nou daarna streef om te verstaan.

Navorsers, insluitend die sterrekundige Mirko Piersanti van die Universiteit van L'Aquila in Italië, het data van veelvuldige gammastraalruimte-sterrewagte noukeurig ontleed, met 'n besondere klem op die Europese Ruimte-agentskap se INTEGRAL-satelliet. Hul bevindinge, gepubliseer in Nature Communications, onthul verrassende veranderinge in die ionosfeer se geleidingsvermoë, ionisasie en elektriese veld.

Volgens Piersanti het die koms van hierdie energieke fotone onverwagte ionosferiese strome en elektriese veldskommelings tot gevolg gehad. Die gevolge is ongeveer 310 myl (500 kilometer) bo die aarde se oppervlak opgespoor. Die navorsers het ook ontdek dat die uitbarsting in drie verskillende fases plaasgevind het, wat elkeen die hele ionosfeer affekteer. Hierdie pieke, wat soos die volgorde van 'n ster se dood lyk, het 'n voorlopergebeurtenis, 'n daaropvolgende massiewe piek in energie en 'n minder energieke derde piek ingesluit.

Terwyl die heersende hipotese die uitbarsting toeskryf aan 'n supernova wat gepaard gaan met die vorming van 'n swart gat, bly ander scenario's moontlik. Piersanti stel voor dat die eerste piek die ster se ineenstorting voorstel, gevolg deur 'n ontploffing tydens die tweede piek. Dit is opmerklik dat nie alle supernovas swart gate skep nie; sommige lei tot digte oorblyfsels wat neutronsterre genoem word.

Ten spyte van die langdurige gammastraalbombardement wat meer as sewe uur geduur het, bly die aarde onaangeraak weens die gebeurtenis se verre oorsprong. Die navorsers het ook die gevolge gesimuleer as 'n soortgelyke uitbarsting binne ons sterrestelsel plaasgevind het. Die resultate het aan die lig gebring dat as 'n vergelykbare kragtige uitbarsting naby sou plaasvind, dit die hele osoonlaag sou uitput en lewe op Aarde aan skadelike ultravioletstraling van die Son sou blootstel.

Alhoewel die waarskynlikheid van so 'n gebeurtenis in ons kosmiese omgewing laag is, bied die ontdekking van GRB 221009A aan wetenskaplikes waardevolle insigte in die kragtige gebeure wat ons heelal vorm. Terwyl hulle voortgaan om die geheimenisse van gammastraaluitbarstings en hul effekte te ontrafel, sal toekomstige waarnemings sterrekundiges in staat stel om hul kennis in hierdie fassinerende domein van fisika te vergelyk en uit te brei.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is 'n gammastraaluitbarsting?

’n Gammastraaluitbarsting is ’n hoogs energieke stroom protone wat vrygestel word tydens kataklismiese gebeurtenisse soos supernovas of die ineenstorting van ’n ster in ’n swart gat. Hierdie sarsies stel fotone vry by uiterste golflengtes van die elektromagnetiese spektrum.

2. Waarom is GRB 221009A betekenisvol?

GRB 221009A is die eerste waargenome geval van 'n gammastraaluitbarsting wat die boonste ionosfeer van die Aarde direk beïnvloed, wat nuwe fisika onthul wat wetenskaplikes gretig is om te verstaan. Vorige metings het op die onderste ionosfeer gefokus.

3. Wat was die waargenome uitwerking op die Aarde se ionosfeer?

Die uitbarsting het veranderinge in die ionosfeer se geleidingsvermoë, ionisasie en elektriese veld veroorsaak. Hierdie effekte was onverwags op die breedtegrade wat gemeet is en verskil van die skommelinge in die magnetiese veld.

4. Wat het die drie pieke veroorsaak wat in GRB 221009A waargeneem is?

Die drie pieke wat tydens die uitbarsting waargeneem is, is 'n aanduiding van verskillende stadiums in die dood van 'n ster. Die eerste piek verteenwoordig die ster se ineenstorting, die tweede piek dui op die ontploffing, en die derde piek is gekoppel aan die voortdurende ineenstorting van die ster se kern.

5. Kan 'n soortgelyke gebeurtenis 'n bedreiging vir die aarde inhou?

Alhoewel GRB 221009A geen merkbare impak op Aarde gehad het nie, dui simulasies aan dat as 'n soortgelyke uitbarsting binne ons sterrestelsel voorkom, dit die osoonlaag kan uitput en lewe op Aarde aan skadelike ultravioletstraling blootstel. Die waarskynlikheid dat so 'n gebeurtenis naby sal plaasvind, is egter laag.