'n Kolossale komeet met kenmerkende "horings" wat na die aarde storm

’n Kolossale komeet bekend as 12P/Pons-Brooks nader die aarde vinnig en vertoon sy merkwaardige kenmerke bekend as die “horings”. Ten spyte daarvan dat hy onlangs sy tweede groot uitbarsting binne vier maande ervaar het, is hierdie prominente kenmerke steeds sigbaar. Wat hierdie komeet nog meer uniek maak, is die teenwoordigheid van 'n aktiewe vulkaan wat bo-op dit sit. Hierdie massiewe komeet, ongeveer so groot soos 'n stad, huisves 'n vulkaan wat weer gaan uitbars, net maande na sy aanvanklike ontploffing. Terwyl dit voortgaan met sy reis na die son, word verwag dat dit 'n verstommende wolk gas en ys sal uitstraal, wat lyk soos 'n paar horings wat van die komeet se oppervlak uitsteek.

Gekategoriseer as 'n kriovulkaniese komeet, 12P/Pons-Brooks het 'n kern wat ongeveer 30 kilometer in deursnee is. Hierdie kern bestaan ​​uit 'n kombinasie van gas, stof en ys wat gesamentlik na verwys word as "cryomagma". Die kern van die komeet word omring deur 'n gaskleed wat as 'n "koma" bekend staan. Wanneer die temperatuur van die kern styg, maak dit ontploffings in die ruimte vry.

Kenners het kennis geneem van die uitbreiding en ontwikkeling van die komeet se kenmerkende horings. Sommige het selfs vergelykings getref en die komeet se onreëlmatige vorm vergelyk met wetenskapfiksie-ruimteskepe soos die Millennium Falcon van Star Wars. Die onreëlmatige vorm van die koma word toegeskryf aan anomalieë in die komeet se kern. Richard Miles, ’n sterrekundige van die Britse Akademie vir Sterrekunde, het verduidelik dat die langdurige uitbreiding van gasse binne die komeet sy onreëlmatige vorm vorm.

In die komende dae sal die koma van die komeet na verwagting aanhou uitbrei en sy merkwaardige horings verder beklemtoon. Hierdie buitengewone hemelverskynsel sal die Aarde se inwoners op 21 April 2024 boei voordat die komeet terugdryf na die buitenste bereik van die sonnestelsel. Dit sal egter eers in 2095 terugkeer.

Bronne:

– Spaceweather.com

– Lewende Wetenskap