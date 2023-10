'n Kolossale Kryovulkaniese komeet wat die aarde nader

Wetenskaplikes het die ontdekking gerapporteer van 'n kolossale komeet wat drie keer so groot is as Mount Everest wat die aarde vinnig nader. Daar is egter geen rede tot kommer nie aangesien die komeet nie op 'n botsingskoers met ons planeet is nie. In plaas daarvan word verwag dat dit met die blote oog sigbaar sal wees wanneer dit op 21 April 2024 sy naaste punt aan die aarde bereik.

Hierdie hemelliggaam, genaamd 12P/Pons-Brooks, word as 'n kriovulkaniese komeet geklassifiseer. Hierdie tipe komete het 'n soliede kern wat oor 'n indrukwekkende 18.6 myl (30 km) strek en bestaan ​​uit 'n mengsel van ys, stof en gasse. Wanneer die son die komeet warm maak, neem die druk binne die kern toe, wat veroorsaak dat stikstof en koolstofmonoksied deur krake in die komeet se buitenste laag uitbars en ysige fragmente skep.

Pons-Brooks het twee keer binne 'n bestek van vier maande 'n plofbare gebeurtenis beleef, wat dit 'n kenmerkende horingagtige vorm gee. Sommige waarnemers het selfs sy voorkoms vergelyk met die Millennium Falcon van die Star Wars-franchise. Wat grootte betref, is hierdie komeet vergelykbaar met die bekende Halley se komeet, wat laas in 1954 sonder 'n teleskoop sigbaar was. Pons-Brooks het 'n soortgelyke sonbaan van 71 jaar en word dus as 'n 'Halley-tipe komeet' geklassifiseer. .

Soos Pons-Brooks sy naaste punt aan die aarde in April 2024 nader, kan lugkykers uitsien na sy hoogtepunt helderheid op 2 Junie 2024. Ná hierdie noue ontmoeting sal die komeet sy reis voortsit terug na die verre uithoeke van die sonnestelsel, met sy volgende verwagte opbrengs in 2095.

Tans is die komeet binne die Hercules-konstellasie geleë, sigbaar in die Oos-Noord-Oos rigting, ongeveer 36 grade bo die horison. Verdere uitbarstings, moontlik selfs meer betekenisvol, word verwag namate die komeet sy reis na die aarde voortsit.

Alhoewel Pons-Brooks indrukwekkend is, is die mees onstuimige vulkaniese komeet in ons kosmiese omgewing 29P/Schwassmann-Wachmann. Hierdie reusagtige komeet, wat 37 myl breed (60 km) meet, wentel om die son verby Jupiter teen 'n verstommende spoed van 26,000 20 myl per uur. Daar word geglo dat dit ongeveer 12 keer per jaar uitbars en in Desember 2022 sy kragtigste uitbarsting in XNUMX jaar gehad het, wat ongeveer een miljoen ton kriomagma die ruimte ingedryf het.

