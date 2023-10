Nuutgevonde CCTV-beeldmateriaal onthul ligflits wat 'n harde knal in Melbourne voorafgaan

CCTV-beeldmateriaal van Melbourne, Australië se noordooste, het 'n skielike ligflits vasgevang gevolg deur 'n harde slag, wat inwoners verward gelaat het. Die video, wat deur 'n inwoner in Doreen geneem is, wys 'n helder ligflits en 'n plofgeluid. Bekommerde inwoners van nabygeleë gebiede, soos Balwyn en Doncaster, het sosiale media gebruik om antwoorde te soek.

Alhoewel daar verskeie bespiegelings was, meen Brad Tucker, Australiese Nasionale Universiteit se sterrekundige, die verskynsel is waarskynlik veroorsaak deur 'n meteoriet wat uitmekaar gebreek het. Hy verduidelik dat wanneer 'n vinnig-reisende asteroïde die Aarde se atmosfeer binnedring, die energie wat vrygestel word 'n soniese oplewing skep, wat die plofgeluid tot gevolg het. Tucker beklemtoon ook dat dit nie ongewoon is dat sulke gebeure gelokaliseer en deur inwoners in spesifieke gebiede gesien word nie.

Gebaseer op die grootte van die flits en ontploffing, skat Tucker dat die asteroïde ongeveer 4 tot 16 duim in breedte is, ongeveer die grootte van 'n basketbal. Fragmente van die asteroïde sou óf verbrand het toe dit die atmosfeer binnegekom het óf dit na die aarde gemaak het.

Terwyl wetenskaplikes vaardig is om asteroïdes groter as 100 meter op te spoor, kan kleineres soos die onlangse voorval onopgemerk bly tot kort voor impak. Tucker verseker dat dit hoogs onwaarskynlik is dat 'n asteroïde soortgelyk in grootte as die een wat verantwoordelik is vir die uitwissing van dinosourusse die aarde sal tref. Kleiner asteroïdes kan egter steeds aansienlike hoeveelhede energie vrystel.

Getuies, soos Jason Busuttil van Langwarrin, het berig dat hulle die meteoor na die Dandenongs gesien het. Die CCTV-beeldmateriaal het waardevolle bewyse verskaf vir wetenskaplikes wat hierdie hemelse gebeurtenisse bestudeer.

Bronne:

– YouTube/7News Australië

– 3AW (onderhoud met Brad Tucker)