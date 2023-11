Nuwe insigte oor die vorming van die aarde en die oorsprong van anomale mantelstreke

'n Internasionale span navorsers het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat daarop dui dat 'n massiewe anomalie binne die Aarde se mantel 'n oorblyfsel kan wees van die botsing wat tot die vorming van die maan gelei het. Hierdie bevinding werp nie net lig op die interne struktuur van ons planeet nie, maar verskaf ook waardevolle insigte in sy langtermyn-evolusie en die vorming van die binneste sonnestelsel.

Onder leiding van prof. Deng Hongping van die Sjanghai Astronomiese Sterrewag het die navorsingspan die nuutste berekeningsvloeidinamika-metodes gebruik in hul studie, wat onlangs in die gesogte joernaal Nature gepubliseer is. Deur die reuse-impak te simuleer wat ongeveer 4.5 miljard jaar gelede tussen die Aarde en 'n Mars-grootte proto-planeet genaamd Theia plaasgevind het, het hulle interessante bewyse ontbloot wat die maan se oorsprong ondersteun van die puin wat deur hierdie botsing gegenereer is.

Interessant genoeg het vorige teorieë voorgestel dat die samestellings van die Aarde en die maan onderskeibaar moes gewees het weens hul verskillende materiale. Hoë-presisie isotoopmetings het egter hierdie konvensionele wysheid uitgedaag deur merkwaardig soortgelyke samestellings te openbaar. Prof. Deng se span het in hul studie bevind dat die reuse-impak eintlik gelei het tot die stratifikasie van die Aarde se mantel, met die boonste mantel met 'n magma-oseaan wat voortspruit uit die vermenging van materiale van beide die Aarde en Theia, terwyl die onderste mantel die samestelling van vroeë Aarde.

Verder het die navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat die onderste mantel van die Aarde steeds oorheers kan word deur pre-impak Aarde materiaal, wat 'n ander elementêre samestelling het, insluitend hoër silikoninhoud, as die boonste mantel. Hierdie bevinding daag die algemeen aanvaarde idee uit dat die reuse-impak gelei het tot die homogenisering van die Aarde se vroeë samestelling, wat eerder daarop dui dat dit die aanvang van die planeet se geologiese evolusie oor miljarde jare was.

Daarbenewens het die navorsingspan ook gedelf na die oorsprong van die Groot Lae Snelheid Provinsies (LLVP's), anomale streke wat aan die basis van die Aarde se mantel gevind word. Hierdie streke, geleë onder die Afrika- en Stille Oseaan-tektoniese plate, vertoon aansienlik verminderde golfsnelhede wanneer seismiese golwe daardeur beweeg. Terwyl hul oorsprong 'n raaisel gebly het, het die span voorgestel dat LLVP's kon ontwikkel het uit 'n klein hoeveelheid materiaal van Theia wat die Aarde se onderste mantel binnegekom het. Deur uitgebreide simulasies en ontledings het hulle beraam dat ongeveer 2% van die aarde se massa uit Theiaanse mantelmateriaal bestaan ​​kan word.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe weë om die Aarde se vorming en die geologiese prosesse wat ons planeet oor miljarde jare gevorm het, te verstaan. Deur bestaande teorieë uit te daag en nuwe insigte te verskaf, het prof. Deng en sy span die weg gebaan vir toekomstige studies om die kompleksiteite van die aarde se diep binneland en sy verband met die vorming van ons maan te verken.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die reuse-impakteorie?

Die reuse-impakteorie dui daarop dat die maan gevorm is as gevolg van 'n massiewe botsing tussen die Aarde en 'n Mars-grootte proto-planeet genaamd Theia ongeveer 4.5 miljard jaar gelede.

2. Hoe het die onlangse navorsing bygedra tot ons begrip van maanvorming?

Die onlangse navorsing het aan die lig gebring dat die reuse-impak gelei het tot die stratifikasie van die Aarde se mantel, met die boonste mantel met 'n magma-oseaan wat voortspruit uit die vermenging van materiale van die Aarde en Theia. Hierdie bevinding daag vorige teorieë uit deur te suggereer dat die maan se vorming eintlik die begin van die Aarde se geologiese evolusie was.

3. Wat is Groot Lae Snelheid Provinsies (LLVP's)?

LLVP's is afwykende streke geleë aan die basis van die Aarde se mantel onder die Afrika- en Stille Oseaan-tektoniese plate. Wanneer seismiese golwe deur hierdie gebiede beweeg, word golfsnelheid aansienlik verminder. Die oorsprong van LLVP's het 'n raaisel gebly, maar die onlangse navorsing dui daarop dat dit verband kan hou met die toetrede van Theian-materiaal in die Aarde se onderste mantel.

4. Hoe beïnvloed LLVP's die aarde se geologiese prosesse?

LLVP's het beduidende implikasies vir mantelevolusie, die vorming en beweging van superkontinente en die struktuur van die aarde se tektoniese plate. Om die oorsprong en gedrag van LLVP's te verstaan, is noodsaaklik om die kompleksiteite van die aarde se diep binneland te ontrafel.