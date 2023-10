Wetenskaplikes onthul ontdekking van nuwe Sauropod-dinosourus met potensiaal om dinosourus-evolusie te ontsluit

Wetenskaplikes het die ontdekking van 'n nuwe spesie sauropod-dinosourus, genaamd Garumbatitan morellensis, in Spanje se Morella-munisipaliteit aangekondig. Hierdie plantetende viervoet het na raming 30 tot 40 kilogram geweeg en het op 'n toringhoogte van tien meter gestaan. Sy onderskeidende kenmerke het 'n lang nek, stewige bene en meterlange werwels ingesluit.

In teenstelling met verwagtinge het hierdie kolossale dinosourus nie sy lang ledemate gebruik om die bergagtige terrein van die Iberiese Skiereiland te navigeer nie. In plaas daarvan het dit waarskynlik op sy metakarpale geloop, soortgelyk aan tiptoing, as gevolg van die gebrek aan syfers op sy boonste ledemate. Die inwaartse skuins femur het 'n wye houding voorgestel terwyl jy beweeg.

Die streek waarin die Garumbatitan morellensis waarskynlik rondgeloop het, was 'n riviermondinggebied geleë tussen berge en uitgestrekte woude gevul met aansienlike bome wat die dieetbehoeftes van sulke groot wesens kon onderhou. Sy wiegende gang het hom in staat gestel om hierdie woude relatief maklik te navigeer.

Hierdie merkwaardige ontdekking is gemaak by die Sant Antoni de la Vespa-fossielterrein in Morella, wat insig gegee het in die monumentale evolusionêre geskiedenis van sauropod-dinosourusse. Benewens Garumbatitan morellensis, het die terrein fossiele van ten minste vyf afsonderlike dinosourusspesies uit die Laer Kryttydperk in Europa opgelewer.

Om die evolusie van dinosourusse te verstaan ​​is nie net noodsaaklik vir Hollywood se spogflieks soos Jurassic Park nie, maar ook om die meganismes van evolusie en ander wetenskaplike konsepte soos biogeografie en plaattektoniek te verstaan. Hierdie vonds dra grootliks by om die komplekse legkaart van dinosourus-evolusie te ontrafel.

Die Garumbatitan morellensis behoort tot die Somphospondyli, 'n diverse en primitiewe groep sauropode. Verder dui die verband met afstammelinge wat in Asië, Noord-Amerika en Afrika gevind word op 'n geskiedenis van uitgebreide reis onder hierdie dinosourusse.

Die gedetailleerde studie kan gevind word in die Zoological Journal of the Linnean Society.

Bronne:

– Dierkundige Tydskrif van die Linnean Society (studie)