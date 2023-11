Diverse mediaverbruik: 'n meer genuanseerde perspektief op politieke polarisasie

Die invloed van media op mense se politieke sienings in 'n gepolariseerde land is 'n onderwerp van groot belangstelling en debat. ’n Nuwe studie wat deur MIT-geleerdes gedoen is, werp lig op hierdie kwessie en beklemtoon die belangrikheid daarvan om mense se mediagewoontes akkuraat te meet voordat enige gevolgtrekkings gemaak word.

Die navorsers het 'n unieke metodologie gebruik, wat 'n groot aanlyn-opname-eksperiment kombineer met webnasporingsdata om deelnemers se werklike nuusverbruik vas te lê. Terwyl opname-gebaseerde maatreëls oor die algemeen gekorreleer het met gerapporteerde mediavoorkeure, het die studie beduidende verskille in individue se werklike nuusverbruiksgewoontes aan die lig gebring. Hierdie bevinding daag die algemene aanname oor die gepolariseerde aard van Amerikaners se mediagewoontes uit en bevraagteken die betroubaarheid van opnamedata wanneer die uitwerking van politieke media bestudeer word.

Hoofskrywer Chloe Wittenberg, PhD '23, beklemtoon die belangrikheid daarvan om te erken dat opname-reaksies dalk nie individue se mediagewoontes perfek vaslê nie. Die studie, gepubliseer in die Journal of Politics, getiteld 'Media Measurement Matters: Estimating the Persuasive Effects of Partisan Media with Survey and Behavioral Data,' beklemtoon die behoefte aan 'n omvattende benadering om mediavoorkeure te meet.

Die studie pak ook die belangrike onderskeid tussen gestelde en geopenbaarde voorkeure aan. Sommige geleerdes argumenteer dat bestaande polarisasie lei tot hoogs partydige mediaverbruik, terwyl ander beweer dat partydige mediabronne individue beïnvloed om meer gepolariseerde sienings aan te neem. Deur terselfdertyd selfseleksie van media en die oorredende effekte daarvan te meet, verskaf die navorsers waardevolle insigte in die genuanseerde dinamika van diverse mediaverbruik.

Verder openbaar die studie variasies in die oorredingsvermoë van partydige media oor verskillende nuusgehore. Daar is gevind dat deelnemers wat minder nuuswebwerwe verbruik het, relatief tot vermaaklikheidswebwerwe, makliker deur partydige media beïnvloed word. Daar was egter 'n verskil tussen opnamedata en webblaaidata wanneer dit by politieke inslag gekom het. Opnameresultate het aangedui dat individue oop kan wees vir inligting van ideologies teenstrydige bronne, terwyl webblaaidata getoon het dat individue met uiterste media-diëte hoofsaaklik oorreed word deur afsetpunte wat in lyn is met hul bestaande oortuigings.

Hierdie bevindinge beklemtoon die belangrikheid daarvan om individue se mediavoorkeure akkuraat te meet en die behoefte om werklike data in te span vir die bestudering van politieke media. Terwyl die studie op onderwysbeleid gefokus het, erken die geleerdes die potensiaal vir verskillende dinamika in studies van ander politieke kwessies wat hoër vlakke van polarisasie toon.

Om vorentoe te beweeg, moedig die navorsers die verkenning van verskeie maatreëls aan om 'n meer omvattende begrip van mediavoorkeure te verkry. Die doel is nie om 'n perfekte maatstaf te verskaf nie, maar eerder om kritiese denke te inspireer oor hoe ons hierdie voorkeure meet om die gevare van politieke polarisasie effektief aan te spreek.

Bron: MIT News

