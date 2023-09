Nuwe studie waarsku teen dreigende massa-uitsterwingsgebeurtenis as gevolg van uiterste hitte

’n Baanbrekerstudie wat in Nature Geoscience gepubliseer is, voorspel ’n massa-uitsterwingsgebeurtenis van soogdiere oor ongeveer 250 miljoen jaar. Die navorsing, gelei deur die Universiteit van Bristol, onthul dat uiterste hitte as gevolg van die vorming van 'n superkontinent moontlik byna alle soogdiere kan uitskakel.

Die studie gebruik superrekenaarklimaatmodelle om die toekomstige impak van klimaatuiterstes te projekteer wanneer die Aarde se vastelande uiteindelik saamsmelt. Die bevindinge dui daarop dat namate die son helderder word en meer energie vrystel, gekombineer met verhoogde vlakke van CO2 en die uitwerking van kontinentale vorming, temperature ongekende hoogtes sal bereik.

Faktore wat bydra tot uiterste temperature sluit in vulkaniese uitbarstings wat groot hoeveelhede koolstofdioksied in die atmosfeer vrystel, wat die opwarming van die planeet vererger.

Terwyl soogdiere, insluitend mense, histories in staat was om by uiterstes weer aan te pas, is hul verdraagsaamheid vir oormatige hitte beperk. Die simulasies wat in die studie gedoen is, dui daarop dat langdurige blootstelling aan uiterste temperature onoorleefbaar vir soogdiere sal wees.

Hoofskrywer Dr. Alexander Farnsworth van die Universiteit van Bristol verduidelik dat die vorming van 'n superkontinent 'n vyandige omgewing sal skep sonder voedsel en waterbronne vir soogdiere. Wydverspreide temperature wat wissel van 40 tot 50 grade Celsius, tesame met hoë humiditeitsvlakke, sal dit vir soogdiere onmoontlik maak om hul liggaamstemperatuur te reguleer.

Alhoewel die studie op 'n toekomsscenario miljoene jare van nou af fokus, beklemtoon dit die dringende behoefte om die huidige klimaatkrisis aan te spreek wat veroorsaak word deur menslike vrystelling van kweekhuisgasse. Die navorsers beklemtoon die belangrikheid daarvan om netto-nul-emissies so gou moontlik te bereik om die gevolge van uiterste hitte te versag en menslike gesondheid te beskerm.

Die navorsing wat deur die internasionale span wetenskaplikes gedoen is, het klimaatmodelle en simulasies gebruik om die toekomstige klimaatneigings van die superkontinent, genaamd Pangea Ultima, te voorspel. Om toekomstige CO2-vlakke te skat, het die span verskeie faktore soos tektoniese plaatbeweging, oseaanchemie en biologie oorweeg. Die berekeninge dui daarop dat sonder noemenswaardige optrede om koolstofvrystellings te verminder, CO2-vlakke kan verdubbel in vergelyking met huidige vlakke.

Ten slotte beklemtoon hierdie baanbrekende studie die potensiële verwoestende gevolge van uiterste hitte op soogdierspesies in die verre toekoms. Ten spyte van die tydlyn van miljoene jare, dien die navorsing as 'n herinnering aan die behoefte om die huidige klimaatkrisis aan te spreek en onmiddellike stappe te neem om die impak van klimaatsverandering te versag.

Bronne:

– Nature Geoscience: Maandelikse eweknie-geëvalueerde wetenskaplike joernaal wat verskeie Aardwetenskap-dissiplines dek

– Universiteit van Bristol: Rooisteennavorsingsuniversiteit in Bristol, Engeland met verskeie akademiese fakulteite en departemente

– Universiteit van Leeds: Universiteit betrokke by toekomstige CO2-berekeninge en klimaatnavorsing

– Chinese Akademie vir Wetenskappe: Toonaangewende akademiese instelling wat navorsing oor die Tibetaanse plato doen