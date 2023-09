Die dreigende massa-uitsterwing: Pangea Ultima en die toekoms van lewe op aarde

’n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Bristol gedoen is, het ’n somber toekoms vir die planeet Aarde ontbloot. Volgens die studie kan die vorming van 'n nuwe superkontinent, genaamd Pangea Ultima, moontlik die uitsterwing van die menslike spesie veroorsaak en die planeet binne die volgende 250 miljoen jaar onbewoonbaar maak.

Die primêre dryfkrag agter hierdie dreigende massa-uitsterwing is verhoogde hittestres. Deur superrekenaarklimaatmodelle te gebruik, het die navorsers die toekomstige toestande van die planeet gesimuleer sodra al die kontinente in een saamsmelt. Die bevindinge het 'n uiters warm, droë en vyandige omgewing aan die lig gebring, veral ongeskik vir soogdiere wat nie aangepas is vir langdurige blootstelling aan oormatige hitte nie.

Verder het die studie voorspel dat saam met die samesmelting van vastelande, die son helderder sou word, meer energie uitstraal en aardverwarming vererger. Vulkaanuitbarstings sal groot hoeveelhede koolstofdioksied in die atmosfeer vrystel, wat die gevolge van klimaatsverandering versterk. Gevolglik het die studie gewaarsku teen noodlottige temperature wat wissel van 40 tot 50 grade Celsius, gekombineer met hoë humiditeit, wat dodelik sou wees vir verskeie spesies, insluitend mense.

Skokkend genoeg sou slegs 'n skamele 8% tot 16% van die grond op hierdie toekomstige superkontinent vir soogdiere bewoonbaar wees. Hierdie studie beklemtoon die dringendheid om die bestaande klimaatkrisis aan te spreek wat voortspruit uit mens-geïnduseerde kweekhuisgasvrystellings. Dit beklemtoon die behoefte vir die mensdom om sy koolstofvoetspoor te verminder en aardverwarming tot 1.5 grade Celsius bo pre-industriële vlakke te beperk, in ooreenstemming met die Parys-ooreenkoms.

As mense versuim om die nodige stappe te doen, kan hulle baie gouer as wat verwag is, te staan ​​kom voor toestande soortgelyk aan dié wat vir Pangea Ultima geprojekteer is. Eunice Lo, een van die mede-outeurs van die studie, beklemtoon die noodsaaklike belangrikheid daarvan om nie die huidige klimaatkrisis uit die oog te verloor wat spruit uit menslike vrystelling van kweekhuisgasse nie.

In die lig van hierdie bevindinge stel die studie voor dat mense ander bewoonbare planete moet verken of maniere moet soek om by uiterste omgewings aan te pas as hulle langtermyn-oorlewing wil verseker. Die aarde se geskiedenis herinner ons aan vyf groot massa-uitsterwings, met die mees onlangse die Kryt-Paleogeen-uitwissingsgebeurtenis wat dinosourusse 66 miljoen jaar gelede uitgewis het.

Hierdie gedagteprikkelende studie dien as 'n skerp herinnering aan die broosheid van lewe op Aarde en moedig die mensdom aan om onmiddellik op te tree om die huidige klimaatkrisis te versag. Slegs deur kollektiewe pogings en volhoubare praktyke kan ons hoop om die toekoms van ons planeet en die voortbestaan ​​van ons eie spesie te beskerm.

Bron:

- Universiteit van Bristol Studie