Die sterkste aardbewing wat ooit aangeteken is, veroorsaak deur tektoniese kragte, nie asteroïde-impak nie

Wetenskaplikes het ontdek dat die kragtigste aardbewing wat nog op Mars aangeteken is, nie deur 'n asteroïde-impak veroorsaak is nie, maar eerder deur tektoniese kragte binne die planeet self. Hierdie onthulling dui daarop dat Mars meer seismies aktief is as wat voorheen geglo is.

NASA se InSight-lander, wat in November 2018 op Mars geland het, het 'n aardbewing van 4.7 op 4 Mei 2022 opgespoor. Hierdie aardbewing was vyf keer sterker as die vorige rekordhouer, wat ook in 2021 deur InSight gemeet is. Anders as die meeste marsbewings wat net geduur het 'n uur, het die weerklankings van hierdie aardbewing vir 'n ongekende ses uur voortgeduur, wat dit die langste skudding maak wat nog ooit op 'n ander planeet aangeteken is.

Terwyl InSight meer as 1,300 XNUMX marsbewings opgespoor het sedert sy aankoms op Mars, het hierdie spesifieke aardbewing uitgestaan ​​omdat sy sein soortgelyk was aan dié wat deur asteroïde-impakte veroorsaak is. Geen bewyse van 'n impakkrater of stofpluim is egter gevind nie, wat daartoe gelei het dat wetenskaplikes tot die gevolgtrekking gekom het dat die aardbewing van tektoniese oorsprong was.

In teenstelling met konvensionele wysheid, is vroeër gedink dat Mars te klein en te koud was om tektoniese aktiwiteit te toon. Anders as die Aarde, het Mars nie tektoniese plate wat beweeg in reaksie op kragte in die mantel nie. In plaas daarvan is die aardbewing wat deur InSight opgespoor is, waarskynlik veroorsaak deur die vrystelling van miljard jaar oue spanning binne Mars se kors, wat gevorm is namate verskillende dele van die planeet afgekoel en teen verskillende tempo's gekrimp het.

Om Mars se tektoniese aktiwiteit te verstaan, is noodsaaklik vir toekomstige eksplorasie en potensiële menslike kolonisasie. Deur die verspreiding van spanning op die planeet te bestudeer, hoop wetenskaplikes om veilige gebiede vir menslike bewoning en gebiede te bepaal wat vermy moet word.

Hierdie baanbrekende navorsing is in die joernaal Geophysical Research Letters gepubliseer.

