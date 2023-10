Die Mars Society Jaarlikse Konvensie: Verken die toekoms van menslike nedersetting op Mars

Die Mars Vereniging maak gereed vir sy hoogs verwagte 26ste Jaarlikse Internasionale Mars Vereniging Konvensie. Hierdie jaar se konvensie, gesentreer rondom die tema van "Mars vir Almal", het ten doel om die publiek te betrek by die idee van menslike vestiging op die Rooi Planeet.

Die konvensie, wat van 5 Oktober tot 8 Oktober plaasvind, sal gewaardeerde sprekers bevat wat 'n reeks onderwerpe bespreek, insluitend huidige missies op Mars, analoog missies en toekomsplanne. Onder die noemenswaardige sprekers is Teddy Tzanetos, Bestuurder van die Mars Ingenuity Helicopter-sending by die Jet Propulsion Laboratory; Tiffany Morgan, adjunkdirekteur van die Mars-verkenningsprogram by NASA; en Robert Zubrin, stigter en president van The Mars Society.

Terwyl die konvensie persoonlik by die Arizona State University in Tempe gehou sal word, is daar ook 'n geleentheid vir virtuele bywoning. Aanlynhulpmiddels sal virtuele deelnemers toelaat om vrae aan die sprekers in te dien, met medegangers te netwerk en regstreekse strome te sien. Daarbenewens sal daar 'n regstreekse demonstrasie wees van MarsVR, 'n oopbron virtuele realiteitsplatform wat deur die Mars Society ontwikkel is vir navorsings- en opleidingsdoeleindes ter voorbereiding vir menslike sendings na Mars.

Hierdie konvensie bied 'n unieke geleentheid vir individue wat belangstel in ruimteverkenning en die toekoms van Mars om by kundiges in die veld te leer. Met groeiende wêreldwye belangstelling en ondersteuning vir menslike sendings na Mars, beoog die Mars Society om toeganklike inisiatiewe te verskaf wat die algemene publiek toelaat om betrokke te raak en opgevoed te raak oor die moontlikheid van menslike vestiging op die Rooi Planeet.

Bronne:

– Die Marsvereniging