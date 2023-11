Mars onthul sy gloeiende groen atmosfeer: insigte van die TGO-sending

Wetenskaplikes wat saam met die Europese Ruimte-agentskap se ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) werk, het ’n baanbrekende ontdekking gemaak: Mars se atmosfeer straal ’n betowerende groen gloed uit. Hierdie boeiende verskynsel, bekend as luggloed, is vir die eerste keer ooit in die sigbare ligspektrum waargeneem. Terwyl luggloed ook op Aarde bestaan, is dit onderskei van die ontsagwekkende noordelike ligte, wat verskillende oorsake en kenmerke insluit.

Airglow ontstaan ​​uit die kombinasie van twee suurstofatome om 'n suurstofmolekule te vorm, 'n proses wat veral 31 km bokant die planeet se oppervlak sigbaar is. In vergelyking, die hypnotiserende auroras wat die aarde se hemelruim pryk, ontstaan ​​wanneer gelaaide deeltjies van die son met ons magnetiese veld in wisselwerking tree.

Alhoewel wetenskaplikes vir ongeveer vier dekades oor luggloed op Mars bespiegel het, het die aanvanklike bevestiging slegs 'n dekade gelede plaasgevind toe die Mars Express-wentelbaan, wat ook deur die Europese Ruimte-agentskap gelanseer is, die verskynsel in die infrarooispektrum opgespoor het. Onlangs, in 2020, het navorsers luggloed in sigbare lig tydens Mars-dag gesien. En nou het die ExoMars Trace Gas Orbiter vir die eerste keer wetenskaplikes in staat gestel om Mars se betowerende naggloei waar te neem.

Hierdie onverwagte bevindings hou geweldige betekenis in vir toekomstige ondernemings na die Rooi Planeet. Jean-Claude Gérard, 'n planetoloog van ULiège, het sy entoesiasme uitgespreek en gesê: "Hierdie nuwe waarnemings is onverwags en interessant vir toekomstige reise na die Rooi Planeet. Die intensiteit van die naggloei in die poolstreke is sodanig dat eenvoudige en relatief goedkoop instrumente in Mars se wentelbaan atmosferiese vloei kan karteer en monitor. 'n Toekomstige ESA-sending kan 'n kamera vir globale beeldvorming dra. Daarbenewens is die emissie intens genoeg om gedurende die poolnag waarneembaar te wees deur toekomstige ruimtevaarders in 'n wentelbaan of vanaf die Marsgrond.”

Die verkenning van Mars se naggloei, 'n deurlopende aspek van die TGO-sending, bied aan wetenskaplikes waardevolle insig in die atmosferiese prosesse van die Rooi Planeet. Deur hierdie emissies op afstand te waarneem, kan navorsers die samestelling en dinamika van Mars se boonste atmosfeer, wat tussen 40 en 80 kilometer (25 tot 50 myl) bo die planeet se oppervlak lê, ontrafel. Aangesien hierdie streek ontoeganklik bly vir direkte metingstegnieke deur satelliete te gebruik, bied die bestudering van luggloed 'n unieke geleentheid om sy geheimenisse te ontbloot.

Verder verbeter die bestudering van Mars se atmosfeer die ontwerp van toekomstige ruimtetuie wat vir die Rooi Planeet bestem is. 'n Dieper begrip van atmosferiese digtheid help sendingbeplanners om satelliete te konstrueer wat die atmosferiese weerstand wat tydens 'n wentelbaan ondervind word, kan weerstaan ​​of in die ontwerp van doeltreffende valskerms vir die lewering van loonvragte na die Mars-oppervlak.

Die merkwaardige bevindinge wat deur die TGO-sending ontbloot is, wat lig werp op Mars se gloeiende atmosfeer, is op 9 November in die gewaardeerde tydskrif Nature Astronomy gepubliseer.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is luggloed?

Luggloei is 'n natuurlike verskynsel waarin die Aarde of 'n ander planeet se atmosfeer 'n dowwe gloed van lig uitstraal. Dit vind plaas wanneer twee suurstofatome kombineer om 'n suurstofmolekule op hoë hoogtes te vorm.

Wat veroorsaak luggloed op Mars?

Luggloei op Mars word veroorsaak deur dieselfde proses as op Aarde—twee suurstofatome wat saamgevoeg word om 'n suurstofmolekule te skep.

Wat is die verskil tussen luggloed en auroras?

Terwyl beide luggloed en auroras die vrystelling van lig in die atmosfeer behels, het hulle verskillende oorsake en kenmerke. Luggloei kom voor as gevolg van die kombinasie van suurstofatome, terwyl auroras ontstaan ​​uit die interaksie tussen gelaaide deeltjies van die son en die aarde se magnetiese veld.

Hoekom is dit belangrik om Mars se atmosfeer te bestudeer?

Die bestudering van Mars se atmosfeer bied waardevolle insigte in die samestelling, dinamika en digtheid daarvan. Hierdie kennis is van kardinale belang vir die ontwerp van toekomstige ruimtetuie en missies na die Rooi Planeet, om hul suksesvolle navigasie en werking te verseker.