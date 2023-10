Mars Perseverance Rover neem pragtige beeld van Mastcam-Z-kamera af

Die Mars Perseverance-rover het in sy voortgesette missie op die rooi planeet 'n boeiende beeld vasgelê wat gekies is as die "Beeld van die Week" vir Week 136 vanaf 17 tot 23 September 2023. Die beeld is geneem deur die Rover se Right Mastcam -Z-kamera, wat hoog op die mas van die robotverkenner geleë is.

Hierdie spesifieke foto is geneem op 17 September 2023, op die plaaslike gemiddelde sontyd van 07:10:00. Die boeiende beeld vertoon die rotsagtige terrein van Mars, en bied 'n blik op die fassinerende landskap van die planeet.

Die Mastcam-Z-kamera is 'n sleutelkomponent van die Perseverance-rover, wat gedetailleerde beelde van Mars verskaf terwyl die rover voortgaan om sy omgewing te verken. Toegerus met gevorderde beeldvermoëns, stel hierdie kamera wetenskaplikes terug op Aarde in staat om die geologiese kenmerke en samestelling van die Mars-oppervlak beter te verstaan.

Die Mars Perseverance-rover was op 'n missie om te soek na tekens van antieke mikrobiese lewe, die planeet se klimaat en geologie te bestudeer, monsters te versamel en te berg vir toekomstige terugkeer na die aarde, en die weg te baan vir menslike verkenning van Mars. Die rover se gevorderde wetenskaplike instrumente, insluitend die Mastcam-Z-kamera, speel 'n deurslaggewende rol in die sukses van hierdie missie.

Hierdie boeiende beeld dien as 'n herinnering aan die ongelooflike prestasies en voortdurende ontdekkings wat deur die Perseverance-rover op Mars gemaak word. Deur sy buitengewone beelde en data-insameling, gee die rover steeds waardevolle insigte in die rooi planeet se geskiedenis en potensiaal om lewe te ondersteun.

Bronne:

– NASA/JPL-Caltech/ASU (Beeldkrediet)

– NASA – Nasionale Lugvaart- en Ruimte-administrasie